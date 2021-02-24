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24.02.2021 12:07
Рубрика: Общество

В Сочи умер начальник санатория "Правда" Валерий Скляренко

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня простились с заслуженным врачом России, Героем труда Кубани, почетным гражданином Сочи 66-летним Валерием Скляренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Свою жизнь Валерий Григорьевич посвятил благородному делу - служению людям, - выразил соболезнования родным и близким губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Выдающийся врач, руководитель и организатор, он многое сделал для развития отечественной медицины. С его именем связаны значительные успехи санаторно-курортной отрасли Кубани и России. Мы гордимся, что такой человек жил и трудился в нашем крае".

Валерий Скляренко прошел профессиональный путь от интерна до главного врача, возглавлял крупнейшие здравницы, представлял интересы сочинцев в органах власти. Он был награжден двумя орденами "За верность традициям", орденом "Защитнику России" I степени, "Орденом Ф. Э. Дзержинского", орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой президента России.

Многие жители и гости курорта, среди которых видные государственные деятели, с уважением и благодарностью вспоминают Валерия Григорьевича за внимательное отношение, отзывчивость и оптимизм.

Кстати

Санаторий "Правда" - одна из первых здравниц Сочи. Его основало одноименное издательство. Долгие годы он был всесоюзной здравницей, в годы Великой Отечественной войны - госпиталем, а в 1990-е годы стал ведомственным санаторием закрытого типа и до сих пор принадлежит службе внешней разведки нашей страны.

Досье "РГ"

Валерий Скляренко родился 22 октября 1954 года. В 1978 году окончил Ставропольский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал в качестве врача-интерна сочинской горбольницы № 2. В разные годы работал врачом-терапевтом-аллергологом, заведующим отделением сочинской Курортной поликлиники № 1, главврачом санатория "Сочи", начальником санатория "Правда".

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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