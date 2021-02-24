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24.02.2021 17:52
Рубрика: Происшествия

В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченных уголовного розыска районного отдела полиции. Двух представителей правопорядка подозревают в получении взятки в крупном размере за незаконные действия, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

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По данным следствия, 17 февраля подозреваемые обратились к знакомым, употребляющим наркотические средства, и склонили их к очередной закупке запрещенного товара. На следующий день полицейские с поличным задержали торговца наркотиками, но вместо привлечения его к уголовной ответственности стали вымогать миллион рублей.

Получив 370 тысяч рублей, сотрудники полиции договорились о месте и времени второго транша. Но передача денег проходила уже под контролем службы собственной безопасности регионального главка МВД.

Суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отметили в пресс-службе областного управления МВД, после служебной проверки полицейских уволили из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.

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