В Волгограде задержали тиктокера, станцевавшего у Мамаева кургана

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали 20-летнего волгоградского студента, который устроил танцы перед видеокамерой у подножия Мамаева кургана, а затем разместил это видео в одной из социальных сетей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, полицейские изучили запись и установили, что танцором оказался житель Городищенского района, обучающийся в Волгоградском институте управления - филиале Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Студент признался, что хотел привлечь подписчиков на свой канал в Tik Tok. По его словам, съемки вел его знакомый.

"Я не популярный блогер", - отметил задержанный. При этом он продемонстрировал среди своих вещей икону и уточнил, что является верующим человеком.