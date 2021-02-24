Волгоградские археологи обнаружили новую стоянку каменного века

Во Фроловском районе Волгоградской области ученые открыли ранее неизвестную стоянку древнего человека, сообщает областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры.

Археологический памятник предстоит внести в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.

Стоянка находится на левом берегу Дона. На площади около 9,5 тысячи квадратных метров собрали около 30 каменных орудий. Среди находок есть нуклеусы (осколки камней), скребки, бифасиальные (двухсторонние) орудия, микролиты (миниатюрные кремневые орудия), отщепы (специально сколотые кусочки камня). Их предварительный типологический анализ позволяет датировать памятник рубежом мезолита и неолита.

- На территории Волгоградской области количество местонахождений финальных периодов каменного века невелико, коллекции мезолитических памятников, за исключением стоянок Ураков бугор и Селезневское, немногочисленные и невыразительные. Исследование данного памятника необходимо продолжать. Обнаруженные завершенные формы каменных изделий позволяют надеяться на открытие здесь новой стоянки людей каменного века с сохранившимся культурным слоем и богатым каменным инвентарем", - сказал заведующий сектором археологии музея-заповедника "Старая Сарепта" Станислав Ремизов.