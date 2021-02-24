Жителя Кубани оштрафовали за экстремистские тату и нацистские символы

Жителя Новороссийска, публично демонстрировавшего нацистскую символику и символику экстремистской организации, привлекли к административной ответственности.

"Прокуратура Новороссийска в ходе проверки установила, что гражданин, находясь в следственном изоляторе Новороссийска, неоднократно демонстрировал татуировки с нацистской символикой и символикой экстремистской организации "Арестантское Уголовное Единство", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Октябрьский районный суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей и арест на пять суток.

Справка "РГ"

В августе 2020 года Верховный суд признал организацию "АУЕ" экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.