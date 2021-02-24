Уникальный для России проект - чартерные рейсы на озеро Байкал из аэропортов Екатеринбурга и Москвы - стартовал в феврале и продлится до конца марта. Мало того что впервые с Урала можно без пересадок долететь до Улан-Удэ, так еще и цены на билеты благодаря договоренностям Ростуризма, правительства Бурятии и авиакомпании небывало низкие: слетать туда и обратно можно менее чем за пять тысяч рублей.

До прошлого года чартеры из уральских аэропортов летали исключительно за рубеж. Но пандемия обрушила рынок международных авиаперевозок. Чем крупнее авиаузел, тем сильнее ощущался удар. В екатеринбургском аэропорту Кольцово снижение пассажиропотока в международном секторе достигло 84 процентов - за год здесь обслужили всего 332,8 тысячи человек, это десятая часть пассажиров, отправившихся в воздушное путешествие из столицы Урала. В начале февраля очередные ограничения на вылеты за рубеж были сняты, и первые рейсы отправлены в Дубай и Анкару. Но уроки прошлого года в аэропорту не забыли и активно работают над развитием внутрироссийских перелетов.

- В 2020 году пассажиропоток аэропорта на рейсах, минующих Москву, превысил 60 процентов в общем объеме внутрироссийских перевозок. На фоне существенного (минус 41 процент) снижения на московском направлении региональный сегмент оказался более устойчивым к влиянию пандемии. Нашим пассажирам в 2020-м были доступны прямые перелеты в 51 город России, причем в половину из них рейсы осуществлялись в рамках программы субсидирования перевозок, - пояснили в пресс-службе Кольцово.

В Тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток сократился более чем на треть по сравнению с 2019 годом. Весной 2020-го из-за отсутствия рейсов здание даже закрывали на ночь. Летом воздушная гавань взбодрилась в основном за счет субсидированных межрегиональных рейсов по 11 направлениям. Но этого явно недостаточно, чтобы Рощино начало заполняться в прежнем объеме. Для стимулирования интереса сибиряков к путешествиям над облаками одна из авиакомпаний, работающая в регионе, запустила услугу бронирования пассажирского самолета класса аэробус. Стоимость брони - 1,7 миллиона рублей. Информации о заказчиках пока не поступало.

В нынешнем году субсидированные рейсы из Екатеринбурга возможны по 22 направлениям. Авиаперевозчики на эти цели получат 1,5 миллиарда рублей, основная часть - из федерального бюджета. Но география льготных маршрутов гораздо шире благодаря тому, что сами регионы готовы вкладываться в развитие межрегиональной авиации. Так, власти Свердловской области планируют потратить 250 миллионов рублей, чтобы у жителей была возможность слетать к соседям: авиасообщение между Магнитогорском и Екатеринбургом существует благодаря софинансированию двух регионов - по 30,5 процента. А курорты и вовсе дело святое: чтобы южноуральцы могли без пересадок летать в Геленджик, власти Челябинской области готовы субсидировать 61 процент затрат.

Хотя в аэропорту Челябинска пассажиропоток в 2020 году сократился почти на треть, этот период для воздушной гавани сложно назвать провальным. Все месяцы, пока действовали коронавирусные ограничения, в Баландино активно велась стройка. В обновление и ребрендинг аэропорта (теперь он носит имя Игоря Курчатова) вложено более 10 миллиардов рублей. В конце января 2021-го торжественно открыли новый терминал, способный принимать минимум 2,5 миллиона пассажиров в год.

- Сегодня 25 направлений из Челябинска по всей стране субсидируются, и мы благодарны области за программу поддержки пассажиров, - говорит Роман Троценко, представитель корпорации, владеющей аэропортом.

В аэропорту Курган в период небесных ограничений тоже решили заняться реконструкцией. Деньги в его преображение вложила компания-инвестор. По планам к концу нынешнего года все работы должны быть завершены, вплоть до создания удобной парковки и зеленой аллеи перед входом в здание аэровокзала.

Прямая речь

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:

- Реконструкция аэропорта Челябинска - важный шаг в процессе модернизации российских авиаузлов. Развитие внутренних воздушных линий помогает сохранять транспортную доступность регионов, их связанность. Мы рассчитываем и на возобновление международных полетов - российские аэропорты должны быть к этому готовы. Сегодня в стране международные рейсы могут обслуживать 78 воздушных гаваней.