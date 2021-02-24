До прошлого года чартеры из уральских аэропортов летали исключительно за рубеж. Но пандемия обрушила рынок международных авиаперевозок. Чем крупнее авиаузел, тем сильнее ощущался удар. В екатеринбургском аэропорту Кольцово снижение пассажиропотока в международном секторе достигло 84 процентов - за год здесь обслужили всего 332,8 тысячи человек, это десятая часть пассажиров, отправившихся в воздушное путешествие из столицы Урала. В начале февраля очередные ограничения на вылеты за рубеж были сняты, и первые рейсы отправлены в Дубай и Анкару. Но уроки прошлого года в аэропорту не забыли и активно работают над развитием внутрироссийских перелетов.
- В 2020 году пассажиропоток аэропорта на рейсах, минующих Москву, превысил 60 процентов в общем объеме внутрироссийских перевозок. На фоне существенного (минус 41 процент) снижения на московском направлении региональный сегмент оказался более устойчивым к влиянию пандемии. Нашим пассажирам в 2020-м были доступны прямые перелеты в 51 город России, причем в половину из них рейсы осуществлялись в рамках программы субсидирования перевозок, - пояснили в пресс-службе Кольцово.
В Тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток сократился более чем на треть по сравнению с 2019 годом. Весной 2020-го из-за отсутствия рейсов здание даже закрывали на ночь. Летом воздушная гавань взбодрилась в основном за счет субсидированных межрегиональных рейсов по 11 направлениям. Но этого явно недостаточно, чтобы Рощино начало заполняться в прежнем объеме. Для стимулирования интереса сибиряков к путешествиям над облаками одна из авиакомпаний, работающая в регионе, запустила услугу бронирования пассажирского самолета класса аэробус. Стоимость брони - 1,7 миллиона рублей. Информации о заказчиках пока не поступало.
В нынешнем году субсидированные рейсы из Екатеринбурга возможны по 22 направлениям. Авиаперевозчики на эти цели получат 1,5 миллиарда рублей, основная часть - из федерального бюджета. Но география льготных маршрутов гораздо шире благодаря тому, что сами регионы готовы вкладываться в развитие межрегиональной авиации. Так, власти Свердловской области планируют потратить 250 миллионов рублей, чтобы у жителей была возможность слетать к соседям: авиасообщение между Магнитогорском и Екатеринбургом существует благодаря софинансированию двух регионов - по 30,5 процента. А курорты и вовсе дело святое: чтобы южноуральцы могли без пересадок летать в Геленджик, власти Челябинской области готовы субсидировать 61 процент затрат.
Хотя в аэропорту Челябинска пассажиропоток в 2020 году сократился почти на треть, этот период для воздушной гавани сложно назвать провальным. Все месяцы, пока действовали коронавирусные ограничения, в Баландино активно велась стройка. В обновление и ребрендинг аэропорта (теперь он носит имя Игоря Курчатова) вложено более 10 миллиардов рублей. В конце января 2021-го торжественно открыли новый терминал, способный принимать минимум 2,5 миллиона пассажиров в год.
- Сегодня 25 направлений из Челябинска по всей стране субсидируются, и мы благодарны области за программу поддержки пассажиров, - говорит Роман Троценко, представитель корпорации, владеющей аэропортом.
В аэропорту Курган в период небесных ограничений тоже решили заняться реконструкцией. Деньги в его преображение вложила компания-инвестор. По планам к концу нынешнего года все работы должны быть завершены, вплоть до создания удобной парковки и зеленой аллеи перед входом в здание аэровокзала.
Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:
- Реконструкция аэропорта Челябинска - важный шаг в процессе модернизации российских авиаузлов. Развитие внутренних воздушных линий помогает сохранять транспортную доступность регионов, их связанность. Мы рассчитываем и на возобновление международных полетов - российские аэропорты должны быть к этому готовы. Сегодня в стране международные рейсы могут обслуживать 78 воздушных гаваней.