Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала

Аномальные морозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду повредил электросети в 126 населенных пунктах, расположенных 15 территориях Челябинской области. Для проведения восстановительных работ стягиваются аварийные бригады из Свердловской области и Пермского края, сообщили в среду в "Челябэнерго".

- На девять часов утра ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области, - рассказала представитель энергокомпании Марина Чернова. - Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске. За ночь группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, было задействовано 95 единиц спецтехники.

На помощь челябинских энергетикам выдвинуты группировки филиала "Сверловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании - "Россети Урал" - "Екатеринбург", оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения и необходимыми материалами, отметили в "Челябэнерго". Всего на Южный Урал прибудет еще 75 человек.

Однако ликвидация последний стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой и введенными ограничениями для транспорта на трассах Челябинской области.