Новости

В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
В Горно-Алтайске люди выпрыгивали из окон горящего здания ТЦ 08:42
Из-за бурана на Южном Урале задержаны поезда 08:36
Топ-менеджеры электросети Техаса ушли в отставку после энергокризиса 07:49
В Техасе грузовик врезался в состав с бензином 07:42
В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей 07:42
В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды 07:31
Telegram расширил свой функционал 07:02
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день 06:27
В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов 06:02
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V" 05:55
Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами 05:43
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре 05:30
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии 05:24
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса 04:57
Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок 04:43
Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 08:58
Рубрика: Происшествия

Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Аномальные морозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду повредил электросети в 126 населенных пунктах, расположенных 15 территориях Челябинской области. Для проведения восстановительных работ стягиваются аварийные бригады из Свердловской области и Пермского края, сообщили в среду в "Челябэнерго".

В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей

- На девять часов утра ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области, - рассказала представитель энергокомпании Марина Чернова. - Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске. За ночь группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, было задействовано 95 единиц спецтехники.

Из-за бурана на Южном Урале задержаны поезда

На помощь челябинских энергетикам выдвинуты группировки филиала "Сверловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании - "Россети Урал" - "Екатеринбург", оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения и необходимыми материалами, отметили в "Челябэнерго". Всего на Южный Урал прибудет еще 75 человек.

Однако ликвидация последний стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой и введенными ограничениями для транспорта на трассах Челябинской области.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг