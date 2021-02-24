Родители Чуманова перебрались в закрытый атомград Трехгорный из Юрюзани, где отец встал за станок еще в годы войны - 13-летним парнишкой пошел на эвакуированный из Тулы патронный завод.
Когда в ЗАТО построили оборонное предприятие и потребовались высококвалифицированные кадры, его пригласили вместе с семьей. Косте тогда исполнилось девять лет, а в свои 17 он решил идти по стопам отца и устроился на завод учеником токаря. "Папа меня за руку на производство не тянул, - рассказывает Константин Геннадьевич. - Сказал, сам решай, кем хочешь стать. А я давно решил - токарем. Это была элита! Я когда за своей будущей женой ухаживал, ее часто подружки спрашивали: "И кто твой парень?" А потом с хорошей такой завистью: "О... токарь!!!"
На счету Героя Труда Чуманова не один десяток рационализаторских предложений. Одно из них даже вошло в историю предприятия.