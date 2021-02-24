Из-за бурана на Южном Урале задержаны поезда

В связи с аномальной непогодой в Челябинской области задерживаются пассажирские и пригородные поезда. На утро 24 февраля произошли изменения в движении трех поездов дальнего сообщения и четырех электричек, проинформировали в среду в управлении ЮУЖД.

- Пассажирский поезд № 14 сообщением Москва - Челябинск задержан на станции Чебаркуль на два часа 41 минуту и отправился из Чебаркуля в 08.31 по местному времени, - сообщили в пресс-службе железной дороги. - Поезд № 392 сообщением Москва - Челябинск задержан на станции Шершни более получаса. А поезд № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут.

Пригородный поезд Карталы - Магнитогорск отправился с опозданием на 44 минуты (в 06:55) и в данное время задержан более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы - Начальное. Так же на время от 20 минут до получаса задержаны электрички Миасса - Челябинск, Челябинск - Миасс и Еманжелинск-Челябинск.

В связи с возможными сбоями в движении поездов в управлении железной дороги просят пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях.