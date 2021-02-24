Новости

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды 07:31
Telegram расширил свой функционал 07:02
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день 06:27
В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов 06:02
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V" 05:55
Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами 05:43
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре 05:30
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии 05:24
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса 04:57
Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок 04:43
Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
Определились все участники плей-офф КХЛ 23.02.2021
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 23.02.2021
Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 07:07
Рубрика: Культура

Аудитория шире - планка выше

В Выставочном зале Каменска-Уральского рады и профессионалам, и любителям
Текст: Марина Порошина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(8390)
Разумеется, о любой экспозиции следует писать с точки зрения ее художественной ценности. Но в данном случае, рассказывая о выставке в Каменске-Уральском, все же лучше пойти другим путем: персоналии, даты, цифры и обстоятельства ее существования уже сами по себе стали культурным феноменом, оттеснив на важный, но все же второй план миссию "вклада в искусство".
Клавдия Ивановна Швецова любуется каждым корешком. Фото: Марина Порошина/РГ Клавдия Ивановна Швецова любуется каждым корешком. Фото: Марина Порошина/РГ
Клавдия Ивановна Швецова любуется каждым корешком. Фото: Марина Порошина/РГ

В 1949 году художник и фотограф Иосиф Иванович Жулковский открыл изостудию и долгие годы ее возглавлял. Для многих каменцев студия стала ступенькой к творчеству, а то и к профессии. В 1959-м студийцы организовали первую выставку. Самодеятельное художественное движение приобрело такой масштаб, что в 1978 году в городе появился свой Выставочный зал. Почти 30 тысяч посетителей в год - очень значимо для Каменска.

Первый директор зала Ирина Геньевна Глазунова за 40 лет превратила его в место притяжения творческой интеллигенции. Именно Глазунова взяла за правило сочетать профессиональное и любительское искусство в одном пространстве. Здесь всегда были рады любому творцу, независимо от его художественной образованности и стилевых предпочтений.

Биографии участников выставки - лучший комментарий к их работам

- Мы стремимся расширить аудиторию тех, кто любит и понимает искусство, - говорит заведующая отделом экспозиционной и выставочной деятельности краеведческого музея Виктория Ламзина, курирующая Выставочный зал.

О любви и радости, как сговорившись, рассуждают участники нынешней, 58-й выставки. Среди 118 творческих личностей есть профессионалы, такие как Юрий Первушин и Александр Степанов, чьи картины хранятся в ведущих мировых музеях, - они устанавливают высокую планку качества. А есть любители, но они вовсе не смущены таким соседством. И еще вопрос, кто окажется в фаворитах у зрителя, взору которого представлена энциклопедия жанров: классическая, наивная и авангардная живопись, акварель, графика, инсталляции, художественная ковка, панно из минералов, керамика, резьба по дереву, авторские куклы…

Фото: Владимир Межов
Режиссер из Приамурья сделала самодеятельный театр народным

Клавдия Ивановна Швецова в выставках участвует уже 45 лет, ее фигурки из корней деревьев поселились в домах многих горожан. До пенсии она работала на заводе машинистом насосных установок, а лес - любовь всей ее жизни. И сейчас Клавдия Ивановна ждет не дождется лета, чтобы пополнить коллекцию, и грядущий 90-летний юбилей творческим планам не помеха:

- Я все еще каждому корешку радуюсь, как дурочка, - смеется она. - Кричу: смотрите, красота какая!

Надежда Волкова, дебютантка выставки, в обычной жизни электрополировщица, а в той, которую создает своими руками, - волшебница, придумывающая удивительных кукол. Наталья Пожарских до выхода на пенсию была товароведом, а потом освоила искусство каменной мозаики:

- Колю камень молоточком на наковальне, разговариваю с ним. А потом отдаю в хорошие руки, чтоб человек радовался и взаимодействовал с камнем, камень ведь живой.

Майор милиции в отставке Станислав Толкачев творит в технике многослойной пастели, каждый пейзаж или натюрморт пытается, по его словам, "сделать так, чтобы красивая простота реального мира коснулась нашего сознания и чтобы зритель хоть на короткое время осознал все очарование повседневной действительности".

Честное слово, биографии участников выставки - лучший комментарий к их работам. И одна важная деталь: среди развешанных картин вдруг встречаются как будто обрывки бумажных листов, а на них - слова Ирины Глазуновой, чье имя носит Выставочный зал: "Должна существовать рядом с развлечением высокая культура. Должно быть что-то такое у человека, даже если он не пользуется этим, но знает, что существует что-то высокое, к которому, если он захочет, может подняться. Этот критерий не дает человечеству опуститься до состояния расчеловечивания".

Теперь мы можем подняться на 58-ю ступеньку этой лестницы, ведущей вверх.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Народные промыслы Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу