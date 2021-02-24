Разумеется, о любой экспозиции следует писать с точки зрения ее художественной ценности. Но в данном случае, рассказывая о выставке в Каменске-Уральском, все же лучше пойти другим путем: персоналии, даты, цифры и обстоятельства ее существования уже сами по себе стали культурным феноменом, оттеснив на важный, но все же второй план миссию "вклада в искусство".

В 1949 году художник и фотограф Иосиф Иванович Жулковский открыл изостудию и долгие годы ее возглавлял. Для многих каменцев студия стала ступенькой к творчеству, а то и к профессии. В 1959-м студийцы организовали первую выставку. Самодеятельное художественное движение приобрело такой масштаб, что в 1978 году в городе появился свой Выставочный зал. Почти 30 тысяч посетителей в год - очень значимо для Каменска.

Первый директор зала Ирина Геньевна Глазунова за 40 лет превратила его в место притяжения творческой интеллигенции. Именно Глазунова взяла за правило сочетать профессиональное и любительское искусство в одном пространстве. Здесь всегда были рады любому творцу, независимо от его художественной образованности и стилевых предпочтений.

Биографии участников выставки - лучший комментарий к их работам

- Мы стремимся расширить аудиторию тех, кто любит и понимает искусство, - говорит заведующая отделом экспозиционной и выставочной деятельности краеведческого музея Виктория Ламзина, курирующая Выставочный зал.

О любви и радости, как сговорившись, рассуждают участники нынешней, 58-й выставки. Среди 118 творческих личностей есть профессионалы, такие как Юрий Первушин и Александр Степанов, чьи картины хранятся в ведущих мировых музеях, - они устанавливают высокую планку качества. А есть любители, но они вовсе не смущены таким соседством. И еще вопрос, кто окажется в фаворитах у зрителя, взору которого представлена энциклопедия жанров: классическая, наивная и авангардная живопись, акварель, графика, инсталляции, художественная ковка, панно из минералов, керамика, резьба по дереву, авторские куклы…

Клавдия Ивановна Швецова в выставках участвует уже 45 лет, ее фигурки из корней деревьев поселились в домах многих горожан. До пенсии она работала на заводе машинистом насосных установок, а лес - любовь всей ее жизни. И сейчас Клавдия Ивановна ждет не дождется лета, чтобы пополнить коллекцию, и грядущий 90-летний юбилей творческим планам не помеха:

- Я все еще каждому корешку радуюсь, как дурочка, - смеется она. - Кричу: смотрите, красота какая!

Надежда Волкова, дебютантка выставки, в обычной жизни электрополировщица, а в той, которую создает своими руками, - волшебница, придумывающая удивительных кукол. Наталья Пожарских до выхода на пенсию была товароведом, а потом освоила искусство каменной мозаики:

- Колю камень молоточком на наковальне, разговариваю с ним. А потом отдаю в хорошие руки, чтоб человек радовался и взаимодействовал с камнем, камень ведь живой.

Майор милиции в отставке Станислав Толкачев творит в технике многослойной пастели, каждый пейзаж или натюрморт пытается, по его словам, "сделать так, чтобы красивая простота реального мира коснулась нашего сознания и чтобы зритель хоть на короткое время осознал все очарование повседневной действительности".

Честное слово, биографии участников выставки - лучший комментарий к их работам. И одна важная деталь: среди развешанных картин вдруг встречаются как будто обрывки бумажных листов, а на них - слова Ирины Глазуновой, чье имя носит Выставочный зал: "Должна существовать рядом с развлечением высокая культура. Должно быть что-то такое у человека, даже если он не пользуется этим, но знает, что существует что-то высокое, к которому, если он захочет, может подняться. Этот критерий не дает человечеству опуститься до состояния расчеловечивания".

Теперь мы можем подняться на 58-ю ступеньку этой лестницы, ведущей вверх.