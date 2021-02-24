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24.02.2021 04:32

Дворец для будущих побед

Текст: Сергей Степанченко (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(8390)
В Качканаре ввели в строй Дворец единоборств ЕВРАЗ - Арену "Атлант". Она построена в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом. На строительство дворца было направлено 360 миллионов рублей отчислений компании. Здание возведено и оснащено в рекордные сроки - всего за год.
На возведение Арены "Атлант" было направлено 360 миллионов рублей отчислений ЕВРАЗа. Фото: Татьяна Андреева/РГ На возведение Арены "Атлант" было направлено 360 миллионов рублей отчислений ЕВРАЗа. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На возведение Арены "Атлант" было направлено 360 миллионов рублей отчислений ЕВРАЗа. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В современном комплексе пять залов, в которых смогут тренироваться до 600 человек в неделю - спортсмены, занимающиеся самбо, боевым самбо, дзюдо, карате, боксом и кикбоксингом, рукопашным боем, грепплингом. Кроме того, здесь можно проводить соревнования различного уровня, вплоть до всероссийского. Трибуны вмещают 250 зрителей.

- Новый Дворец единоборств станет отличным подарком для города и его жителей, - уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Мы уделяем большое внимание развитию физкультуры, созданию современной инфраструктуры, позволяющей всем уральцам заниматься любимыми видами спорта. И в этом всегда находим поддержку у руководителей крупнейших предприятий региона.

Арена "Атлант" - далеко не первый объект, построенный при поддержке ЕВРАЗа. Только в Качканаре за последние годы благодаря государственно-частному партнерству открыли современный центр футбола "Олимп" и лыжероллерную трассу.

- Компания занимается не только модернизацией производства и разработкой новых месторождений. Мы многое делаем для развития инфраструктуры территорий, на которых находятся наши предприятия, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Для муниципалитета появление подобных объектов - не только создание условий для полноценного досуга детей и взрослых, но и новые перспективы развития моногорода, диверсификации его экономики. По мнению главы Качканарского городского округа Андрея Ярославцева, возможность проводить в городе соревнования регионального и российского масштаба повлечет развитие туризма, даст толчок росту предприятий общепита, гостиничного бизнеса. Инвестиции ЕВРАЗа в социальные проекты позволяют привлекать на условиях софинансирования бюджетные деньги, в результате город становится более благоустроенным и комфортным, что отмечают и его жители в социальных сетях.

Спортивными сооружениями дело не ограничивается: ЕВРАЗ активно помогает школам и детсадам, вкладывает средства в строительство дорог и другие проекты. Сейчас по соглашению с властями рассматривается вопрос оснащения современным диагностическим оборудованием больницы Качканара.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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