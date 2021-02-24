В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) до середины 2021 года создадут комиссию по государственно-частному партнерству (ГЧП).

В условиях бюджетного дефицита и перераспределения расходов поддерживать инфраструктуру региона на приемлемом уровне, а тем более развивать ее только лишь силами государства, нереально. По мнению экспертов, решением могут быть проекты ГЧП в самых разных сферах. Такой формат на Среднем Урале работает не первый год, и вполне успешно. Так, на сегодня в стадии реализации 69 концессионных соглашений на 40 миллиардов рублей, львиная доля из них - в сфере ЖКХ. 11 концессий объемом более 10 миллиардов рублей заключены в прошлом году.

- Государство не перекладывает на частников свои заботы, а создает условия для привлечения инвестиций, чтобы закрывать "провалы" в таких сферах, которые обычно бизнес не интересуют, но где он мог бы обеспечить качественное оказание услуг, - поясняет начальник отдела ГЧП министерства инвестиций и развития Свердловской области Юлия Михалицына.

Наиболее перспективными направлениями для партнерства с бизнесом региональным властям представляются сферы здравоохранения и образования. Так, на условиях ГЧП в регионе планируют построить 42 школы. Объекты включены в госпрограмму увеличения мест в образовательных учреждениях, разработаны конкурсная документация, проект соглашения и финансовая модель. Во втором квартале 2021-го планируется начать отбор проектов. Что касается здравоохранения, то здесь речь пока идет о двух объектах - детской поликлинике в Серове и Центре охраны здоровья матери и ребенка в Екатеринбурге.

Чиновники подчеркивают, что всегда готовы пойти навстречу инициативам бизнеса. Тот, как показывает практика, в партнерстве с государством тоже заинтересован

В нынешнем году областной мининвест планирует заключить шесть концессий: две в образовании, столько же в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по одной - в туризме и транспорте. Однако чиновники подчеркивают, что всегда готовы пойти навстречу инициативам бизнеса.

Тот, как показывает практика, в партнерстве с государством тоже заинтересован. К примеру, корпорация "Маяк" ведет переговоры с региональным правительством о заключении соглашения на реконструкцию объекта культурного наследия "Гостиница "Исеть". Экономическая эффективность объекта в сегодняшнем состоянии практически исключена, но застройщик готов инвестировать собственные средства плюс выгодный кредит - и добиться успеха.

- Вовлечение в коммерческий оборот одного из знаковых объектов Екатеринбурга позволит обеспечить и целевое использование гостиницы, что является охранным обязательством собственника, и налоговые поступления в бюджеты города и области. За первые десять лет реализации проекта прогнозируемый бюджетный эффект может превысить 700 миллионов рублей, - уверяет вице-президент корпорации Марина Сухановская.

А группа компаний "ЮСТА" намерена продолжить осваивать рынок социального питания. В 2018 году бизнес зашел в школьные столовые. В 2019-м после успешной работы в рамках чемпионата мира по футболу компания разработала проект модернизации пищеблоков областных клиник. В качестве первых площадок рассматривают госпиталь ветеранов войн и областной онкоцентр.

- Суть концессии в следующем: мы забираем пищеблоки на 15 лет, модернизируем и переводим на современное таблет-питание (технология порционирования блюд на пищеблоке. - Прим. ред.) и оказываем услуги лечебного питания, - говорит генеральный директор УК "Ресторация ЮСТА" Юлия Багмут. - Сейчас мы на стадии подготовки конкурсной документации.

Сложности и сомнения при проектах ГЧП, конечно, есть: каждая сторона соглашения хочет гарантий эффективности партнерства. Продумать, просчитать и прописать все нюансы непросто. В Екатеринбурге, к примеру, уже не первый год идет работа над концессией в сфере горэлектротранспорта. Кандидаты есть, но, как будет реализован проект и выиграют ли от этого муниципалитет и его жители, пока неясно.

- Каждый проект ГЧП уникален, по каждому возникает много вопросов: как вписать его в рамки действующего законодательства, как максимально эффективно реализовать и т.д. Поэтому мы решили создать на базе СОСПП специальную комиссию по государственно-частному партнерству - экспертное сообщество, которое будет аккумулировать проблемы, возникающие при реализации проектов ГЧП, анализировать их, искать алгоритмы решений, вести переговоры с властью и создавать базу лучших практик, которые в перспективе можно тиражировать, - рассказала "РГ" вице-президент СОСПП Марина Вшивцева.