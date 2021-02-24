За последний год практически все россияне, и уральцы в том числе, почувствовали возросшую стоимость завтраков, обедов и ужинов. Большинство подсчитывает уже не пресловутую энергетическую, а рублевую ценность их составляющих. Росстат подтверждает наблюдения обывателей: цены на продукты питания в январе 2021-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличились на 7 процентов, обогнав инфляцию. Это рекордный рост за последние пять лет.
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza считают причинами такого скачка глобальные экономические явления и невысокий урожай.
- Повышение экспортных цен на зерно привело к его удорожанию на внутреннем рынке, что отразилось не только на стоимости муки и круп, но и транслировалось на стоимость кормов, а значит, мяса, молока и другой продукции животноводства, - цитирует ТАСС экспертов агентства.
По всей стране цены на продукты скакнули вверх на 3-10,9 процента. Правда, субъекты УрФО не попали в число тех, где рост был максимальным, а ЯНАО даже вошел в десятку российских регионов, где цены на еду выросли меньше всего - на 5,75 процента. По сравнению с Дагестаном, например, где рост составил 10,87 процента, разница заметная. Однако для кошелька рядового уральского потребителя это небольшое утешение.
Любой кризис сопровождается повышением спроса на недорогие повседневные продукты, причем лидирует хлеб, говорят эксперты. Действительно, покупатели быстро разбирают простые "кирпичики" - недорогую массовую продукцию хлебозаводов. К 9 часам вечера полки хлебных отделов буквально пустеют. Но, как выяснилось, производителей это радует мало.
- В кризис продажи хлеба и кондитерских изделий увеличиваются, но ретейл их сдерживает. Если честно, нас бы больше радовал рост не спроса, а прибыли. А она уменьшилась за счет повышения стоимости сырья: за последние полгода затраты на производство хлеба поднялись на 15-50 процентов. На цену буханки влияет прежде всего стоимость зерна плюс коммуналка, солярка, упаковка - последняя, например, подорожала на 15 процентов. А если брать кондитерские изделия, сдобу, то там еще дорожают жиры, - сетует директор пекарни "На Вишневой" Анатолий Павлов.
Коллеги с ним солидарны. В этой ситуации некоторые хлебозаводы даже вынуждены были уйти из федеральных сетей, жестко регулирующих цены.
- Цены растут в геометрической прогрессии, прежде всего на муку. В прошлом году зерно начали активно скупать Казахстан и другие страны, в итоге мука подорожала с 17 до 23 рублей за килограмм. Увеличились и другие расходы. Раньше мы поставляли продукцию в федеральные торговые сети, но, после того как объявили о повышении цен на хлеб на 40 процентов, они не захотели с нами работать. Сейчас продаем его местным сетям, - признался директор компании "Самсон и К" Дмитрий Шефер.
Разовым рецептом спасения для хлебопеков и покупателей могут стать объявленные субсидии. По словам председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Свердловской области Сергея Никонова, деньги выделены, сейчас разрабатывается порядок подачи заявки на денежный транш.
- Субсидия в сумме 60,7 миллиона выделяется не только из регионального, но и из федерального бюджета - соответствующее решение принято правительством РФ. 45 миллионов рублей пойдут на поддержку хлебопеков, производящих массовые сорта хлеба, 15 миллионов - мукомолам, - сообщил депутат корреспонденту "РГ".
Подсчитано, что размер субсидий для хлебопекарных предприятий составит 2,15 тысячи рублей за тонну произведенной продукции. Станут ли они ощутимой поддержкой? И получится ли затормозить рост цен? По мнению директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Веры Соловьевой, это возможно, хотя долго ли удастся продержаться, сказать трудно.
- Начинать нужно с зерна и производства хлеба. Главная причина роста цен на этот продукт - дорожает сырье. Зерна в РФ много, но собственники начали активно поставлять его за рубеж. И внутренние цены выросли. Их необходимо регулировать. Но кроме крупных хлебокомбинатов в регионе много и небольших пекарен. Достанется ли им компенсация? Может возникнуть конкуренция, - предупреждает Соловьева.
По словам Анатолия Павлова, конкуренция уже и так предельно высока - идут настоящие ценовые войны. Он опасается, что маленькие предприятия не получат субсидии, "их дадут тем, кто умеет лоббировать свои интересы". Однако в Заксобрании считают иначе: критерий выделения господдержки четкий.
- Выбор зависит не от формы собственности, а от доли выпуска массовых сортов хлеба. Субсидии получат более 30 свердловских предприятий, - пообещал Сергей Никонов.
Он добавил, что ежегодно на поддержку АПК Среднего Урала выделяется 4 миллиарда рублей - не только на производство зерна, но и на молочное и мясное животноводство.
Между тем в этих подотраслях тоже идут разговоры о повышении стоимости. Свердловскстат сообщает, что за январь 2021 года средние потребительские цены на молоко в Свердловской области выросли с 51,35 до 51,63 рубля за литр. Покупатели в ответ переходят в более дешевый сегмент: по словам Веры Соловьевой, сейчас уральцы все чаще покупают молочную продукцию в пленочной упаковке, а не в тетрапаках.
При этом нельзя не признать, что основания для повышения цен у производителей серьезные - настолько, что ретейл с ними соглашается. Из последних новостей: Ассоциация компаний розничной торговли уведомила Минпромторг о поднятии цен на яйца и куриное мясо на 10 процентов. Причина - сокращение поставок из-за птичьего гриппа. Рознице ничего не остается, как менять условия договоров. На днях о росте отпускных цен заявили и колбасники. Переработчики мяса просят ретейлеров поднять закупочные цены на колбасу и сосиски на 10-15 процентов из-за удорожания сырья.
Рассчитывать на сдерживание цен "сверху" потребителям не стоит. Несмотря на то что прецедент уже был (по инициативе президента РФ трехмесячное - до марта 2021 года - замораживание до 45 рублей за килограмм цены сахарного песка и 110 рублей за литр - растительного масла), правительство считает этот инструмент экстренным. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, он должен применяться лишь точечно.