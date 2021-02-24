Свердловские производители муки и хлеба получат субсидии на общую сумму 60,7 миллиона рублей. Удастся ли затормозить рост цен на хлебные кирпичики и насколько доступны рядовому покупателю остальные продукты повседневного спроса?

За последний год практически все россияне, и уральцы в том числе, почувствовали возросшую стоимость завтраков, обедов и ужинов. Большинство подсчитывает уже не пресловутую энергетическую, а рублевую ценность их составляющих. Росстат подтверждает наблюдения обывателей: цены на продукты питания в январе 2021-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличились на 7 процентов, обогнав инфляцию. Это рекордный рост за последние пять лет.

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza считают причинами такого скачка глобальные экономические явления и невысокий урожай.

- Повышение экспортных цен на зерно привело к его удорожанию на внутреннем рынке, что отразилось не только на стоимости муки и круп, но и транслировалось на стоимость кормов, а значит, мяса, молока и другой продукции животноводства, - цитирует ТАСС экспертов агентства.

По всей стране цены на продукты скакнули вверх на 3-10,9 процента. Правда, субъекты УрФО не попали в число тех, где рост был максимальным, а ЯНАО даже вошел в десятку российских регионов, где цены на еду выросли меньше всего - на 5,75 процента. По сравнению с Дагестаном, например, где рост составил 10,87 процента, разница заметная. Однако для кошелька рядового уральского потребителя это небольшое утешение.

По словам пекарей, за последние полгода затраты на производство хлеба поднялись на 15-50 процентов

Любой кризис сопровождается повышением спроса на недорогие повседневные продукты, причем лидирует хлеб, говорят эксперты. Действительно, покупатели быстро разбирают простые "кирпичики" - недорогую массовую продукцию хлебозаводов. К 9 часам вечера полки хлебных отделов буквально пустеют. Но, как выяснилось, производителей это радует мало.

- В кризис продажи хлеба и кондитерских изделий увеличиваются, но ретейл их сдерживает. Если честно, нас бы больше радовал рост не спроса, а прибыли. А она уменьшилась за счет повышения стоимости сырья: за последние полгода затраты на производство хлеба поднялись на 15-50 процентов. На цену буханки влияет прежде всего стоимость зерна плюс коммуналка, солярка, упаковка - последняя, например, подорожала на 15 процентов. А если брать кондитерские изделия, сдобу, то там еще дорожают жиры, - сетует директор пекарни "На Вишневой" Анатолий Павлов.

Коллеги с ним солидарны. В этой ситуации некоторые хлебозаводы даже вынуждены были уйти из федеральных сетей, жестко регулирующих цены.

- Цены растут в геометрической прогрессии, прежде всего на муку. В прошлом году зерно начали активно скупать Казахстан и другие страны, в итоге мука подорожала с 17 до 23 рублей за килограмм. Увеличились и другие расходы. Раньше мы поставляли продукцию в федеральные торговые сети, но, после того как объявили о повышении цен на хлеб на 40 процентов, они не захотели с нами работать. Сейчас продаем его местным сетям, - признался директор компании "Самсон и К" Дмитрий Шефер.

Разовым рецептом спасения для хлебопеков и покупателей могут стать объявленные субсидии. По словам председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Свердловской области Сергея Никонова, деньги выделены, сейчас разрабатывается порядок подачи заявки на денежный транш.

- Субсидия в сумме 60,7 миллиона выделяется не только из регионального, но и из федерального бюджета - соответствующее решение принято правительством РФ. 45 миллионов рублей пойдут на поддержку хлебопеков, производящих массовые сорта хлеба, 15 миллионов - мукомолам, - сообщил депутат корреспонденту "РГ".

Подсчитано, что размер субсидий для хлебопекарных предприятий составит 2,15 тысячи рублей за тонну произведенной продукции. Станут ли они ощутимой поддержкой? И получится ли затормозить рост цен? По мнению директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Веры Соловьевой, это возможно, хотя долго ли удастся продержаться, сказать трудно.

- Начинать нужно с зерна и производства хлеба. Главная причина роста цен на этот продукт - дорожает сырье. Зерна в РФ много, но собственники начали активно поставлять его за рубеж. И внутренние цены выросли. Их необходимо регулировать. Но кроме крупных хлебокомбинатов в регионе много и небольших пекарен. Достанется ли им компенсация? Может возникнуть конкуренция, - предупреждает Соловьева.

Зерна в РФ много, но собственники начали активно поставлять его за рубеж, и внутренние цены выросли. Их необходимо регулировать

По словам Анатолия Павлова, конкуренция уже и так предельно высока - идут настоящие ценовые войны. Он опасается, что маленькие предприятия не получат субсидии, "их дадут тем, кто умеет лоббировать свои интересы". Однако в Заксобрании считают иначе: критерий выделения господдержки четкий.

- Выбор зависит не от формы собственности, а от доли выпуска массовых сортов хлеба. Субсидии получат более 30 свердловских предприятий, - пообещал Сергей Никонов.

Он добавил, что ежегодно на поддержку АПК Среднего Урала выделяется 4 миллиарда рублей - не только на производство зерна, но и на молочное и мясное животноводство.

Между тем в этих подотраслях тоже идут разговоры о повышении стоимости. Свердловскстат сообщает, что за январь 2021 года средние потребительские цены на молоко в Свердловской области выросли с 51,35 до 51,63 рубля за литр. Покупатели в ответ переходят в более дешевый сегмент: по словам Веры Соловьевой, сейчас уральцы все чаще покупают молочную продукцию в пленочной упаковке, а не в тетрапаках.

При этом нельзя не признать, что основания для повышения цен у производителей серьезные - настолько, что ретейл с ними соглашается. Из последних новостей: Ассоциация компаний розничной торговли уведомила Минпромторг о поднятии цен на яйца и куриное мясо на 10 процентов. Причина - сокращение поставок из-за птичьего гриппа. Рознице ничего не остается, как менять условия договоров. На днях о росте отпускных цен заявили и колбасники. Переработчики мяса просят ретейлеров поднять закупочные цены на колбасу и сосиски на 10-15 процентов из-за удорожания сырья.

Рассчитывать на сдерживание цен "сверху" потребителям не стоит. Несмотря на то что прецедент уже был (по инициативе президента РФ трехмесячное - до марта 2021 года - замораживание до 45 рублей за килограмм цены сахарного песка и 110 рублей за литр - растительного масла), правительство считает этот инструмент экстренным. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, он должен применяться лишь точечно.