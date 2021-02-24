Роспотребнадзор назвал факторы появления третьей волны COVID-19

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом рассказал, в каком случае на Среднем Урале может начаться третья волна заболеваемости COVID-19.

- Для того, чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось, - сказал Дмитрий Козловских. - Предыдущий подъем заболеваемости был связан с формированием большого количества коллективов и запуска их в учебный процесс. Тогда контактировали дети между собой, педагоги. И это послужило своеобразной причиной для запуска и подъема второй волны. Для того, чтобы состоялась третья, необходимо такое же изменение во взаимодействии людей (что сейчас уже достаточно сложно), или изменение самого вируса.

Он отметил, что за изменением вируса следят ученые по всему миру, изучают штаммы, которые появляются в разных странах. Однако, пока те изменения, которые происходят с коронавирусом, не столь серьезны, чтобы снизить эффективность вакцинопрофилактики и запустить процесс заражения более интенсивно.

Вдобавок, Роспотребназор и Минздрав области еженедельно отбирает до десяти проб больных с нетипичным проявлением болезни и отправляет их для изучения в центры в Тюмени и в "Вектор". Такая работа позволит в случае чего не допустить циркуляцию иных штаммов вируса. В Свердловской области вариации COVID-19 пока замечены не были.

Между тем

По данным оперштаба за последние сутки на Среднем Урале выявили 187 случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 76 973. 195 человек за последний день выписали из больниц, всего с болезнью справилось 69 895 пациентов. Погибло за сутки 11 человек. С начала пандемии жертвами болезни стало 2 332 свердловчанина.