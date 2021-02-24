Возглавив более года назад администрацию Челябинска, Наталья Котова пообещала, что подходы к созданию комфортной среды в городе будут пересмотрены, а грядущая пятилетка станет временем масштабного благоустройства. Это прозвучало как программное заявление. Тем более что о смене городского курса говорил и губернатор. Еще будучи в ранге врио, Алексей Текслер объехал областной центр, выслушал замечания жителей и сделал вывод: челябинцы достойны большего. Неудивительно, что 2020-й прошел под знаком благоустройства и стало казаться, что с этого пути уже не свернуть. Но в нынешнем сезоне процесс пошел тяжелее.

Кто готов помочь?

На недавней пресс-конференции, посвященной итогам 2020-го, Наталья Котова отметила, что подготовка к саммитам ШОС и БРИКС дала Челябинску возможность использовать бюджетные средства для формирования новых общественных пространств. В 2020-м их создали около 40: иные проекты завершены, работа на других площадках будет продолжена. В этом году тоже намечается "подновить" порядка 40 территорий.

Мэр призналась: ей комфортно работается с молодой командой, которая и дальше намерена улучшать город. Например, есть задумка создать площадку как в парке Горького в Москве, где 36 разных видов качелей для детей. Получится - сделают в этом сезоне вблизи экотропы. Бюджет берется и за Комсомольский проспект: по программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют часть улицы. Пока нет ясности с инвесторами для Сада Камней, он также поставлен в очередь.

В большинстве районов, подытожила Наталья Котова, за счет казны будет благоустроено по одному общественному пространству, в Советском и Металлургическом - по два. Частные инвестиции добавят к этому списку еще 4-5 объектов, среди них - скверы в Тракторозаводском районе и Северо-Западном жилмассиве.

Обращение к бизнесу за помощью в благоустройстве стало трендом сезона. Но что стоит за этим - выросшее сознание предпринимателей, повышение их социальной ответственности, развитие государственно-частного партнерства или элементарная нехватка казенных денег, невозможность поддержать заявленный ранее курс, сохранить объемы преобразований без помощи извне? Скорее, последнее.

Объем средств по программе "Формирование современной городской среды в городе Челябинске" на 2021 год уменьшен весьма существенно - с 455,2 до 319,9 миллиона рублей

- При планировании мы исходили из финансовых возможностей муниципалитета и тех средств, которые нам направляет правительство Челябинской области, - призналась градоначальник. - И пришли к выводу, что без предпринимателей нам не справиться с этой задачей. Обратились к представителям бизнеса и главы районов, и я, и губернатор, и в настоящее время план благоустройства на 2021 год уже практически сверстан.

Поток не потек

О том, что финансовые потоки на благоустройство станут мельче, стало понятно осенью прошлого года. Тревогу забил депутат Челябинской городской Думы Илья Мительман, который на заседании думской комиссии 22 сентября поинтересовался у начальника управления ЖКХ горадминистрации Александра Кочерещенко объемами финансирования программы благоустройства. По словам депутата, чиновник подтвердил, что эта статья расходов секвестируется.

Чтобы привлечь внимание к ситуации, Мительман обратился к спикеру городского парламента Андрею Шмидту. "Согласно письму заместителя главы города по городскому хозяйству А.С. Астахова, - заметил в письменном обращении к нему, - министерством строительства и инфраструктуры региона принято решение уменьшить объем средств федерального и областного бюджетов по программе "Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2021 год". И весьма существенно: примерно на треть - с 455,2 до 319,9 миллиона рублей.

Депутат попросил при формировании бюджета на 2021 год "принять меры по сохранению ранее запланированного финансирования в полном объеме". После этого уже спикер Думы проинформировал мэра о том, что тема сокращения субсидии на 135,3 миллиона станет обсуждаться на совещании народных избранников. Что же в итоге?

- Бюджет мы не пересмотрели в сторону увеличения средств на благоустройство, - констатирует Илья Мительман. - Поговорили о том, что урезаются федеральные деньги, но это, мол, не наша компетенция.

В поисках источника

Укреплять финансовые "тылы" благоустройства депутат тем не менее предлагает сразу по нескольким направлениям. Общественный договор власти и бизнеса в условиях бюджетного дефицита называет хорошей идеей, однако важно, чтобы поддержка была взаимной. Год назад сам Мительман обратился в мэрию с деловым предложением: компания, которую он возглавляет, хотела приобрести заброшенное муниципальное здание, чтобы отремонтировать и использовать под общежитие для сотрудников.

- Через полгода нам, наконец, ответили: возможно, в этой постройке будет архив, - рассказывает руководитель. - Какой архив? Ни окон, ни дверей в доме, на ремонт уйма денег нужна. Так и вышло. Недавно узнаем: здание собираются сносить. Оно много лет потихоньку "высасывало" у города финансы. Между тем был инвестор, готовый вложиться, освободить муниципалитет от этих расходов. Разве подобные случаи не являются упущенной выгодой для бюджета?

С бизнесом, продолжает депутат, диалог должен строиться уважительно, а не так: дайте денег, дальше видно будет.

Но даже в атмосфере полного единодушия с властью прибегать к помощи частного капитала следует не всегда, сначала стоит присмотреться и к муниципальным расходам. Например, скорректировать ряд бюджетных статей, перенаправив часть средств на благоустройство. Допустим, можно сэкономить на недостроенном метро. Содержание его обходится Челябинску в копеечку - порядка 400 миллионов рублей ежегодно. Между тем этот объект имеет стратегическое значение, а значит, логично передать его если не на федеральный, то на областной баланс, тем более что ранее регион уже "забрал" у муниципалитета транспорт и здравоохранение.

- Каждый год Челябинск серьезно увеличивает заимствования, - продолжает Илья Мительман. - На обслуживание долга тратится от 300 до 400 миллионов. Возможно, сумму можно уменьшить за счет межбюджетных трансфертов или иным способом, который позволит реструктурировать долг, не платить хотя бы коммерческие проценты.

У областного центра не так много средств, поясняет депутат: 70 процентов - трансферты на зарплату работников бюджетной сферы, остается около 15 миллиардов, а то и меньше, которыми Челябинск может распоряжаться. Поэтому, если речь заходит о ресурсах, стоит начинать переговоры с областным правительством, Законодательным собранием еще на стадии подготовки главного финансового документа региона.

Но курс на благоустройство так или иначе следует закрепить. Все понимают, что минувший год был непростым - и для казны, и для бизнеса, а значит, сокращения могут коснуться не только программы "Комфортная городская среда". Следовательно, подводит черту депутат, нужно найти такие механизмы, которые позволят вести благоустройство без провалов, меньше зависеть от внешних факторов.