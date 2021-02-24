Новости

Топ-менеджеры электросети Техаса ушли в отставку после энергокризиса 07:49
В Техасе грузовик врезался в состав с бензином 07:42
В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей 07:42
В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды 07:31
Telegram расширил свой функционал 07:02
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день 06:27
В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов 06:02
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V" 05:55
Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами 05:43
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре 05:30
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии 05:24
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса 04:57
Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок 04:43
Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 07:42
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Южный Урал проходит проверку на прочность непогодой. Из-за 40-градусных морозов и снежного бурана ограничено движение на многих загородных трассах. Автомобилистов эвакуируют во временные пункты размещения. В четырех районах области объявлен режим ЧС, сообщили в среду в правительстве региона.

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

- На юге Челябинской области в Варненском, Кизильском, Нагайбакском и Октябрьском районах введен режим ЧС из-за низких температур и сильных метелей. На дорогах образовались заторы. Действует временное ограничение движения, - пояснили в пресс-службе.

По последней информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Челябинской области, из снежных заносов к этому времени эвакуировано 223 легковых автомобиля. Оказана помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения направлен 481 человек. Спасенных обеспечили питанием и ночлегом.

Как рассказали в правительстве региона, возле села Летягино ночью застрял автобус с детьми. Их эвакуировали и разместили на ночлег в гостинице. На въезде в Южноуральск 17 туристам из Магнитогорска пришлось ночевать в автобусе на автозаправке - заправили полный бак и решили уехать, когда стихнет метель, но были вынуждены обратиться за помощью. Всех застигнутых непогодой размещают в пунктах временного пребывания, развернутых ночью в помещениях школ и детски садов.

Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за непогоды

По информации регионального МЧС, на ликвидации переметов, эвакуации техники и граждан работает 153 единицы техники и более 200 человек.

В Челябинске из-за бурана сегодня утром не смогли выйти на линию трамваи.

- Рельсы заметены. Очистка помогает лишь на короткое время, - сообщили в городской администрации. - Просим горожан не ждать трамваев и пользоваться иными видами транспорта. А если есть такая возможность, то оставаться дома, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Для учащихся с 1 по 11 классы обеих смен занятия сегодня отменены.

Между тем

От УГИБДД Челябинской области работают 13 экипажей. Сотрудники ведомства из снежного плена вытащили более 400 машин, в том числе - шесть пассажирских автобусов. Автомобили доставляют на стоянку в населенные пункты Степное, Остроленко, Кичигино и Приозерный. В случае, если извлечь транспортное средство из сугробов нельзя, граждан эвакуируют спецтехникой.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг