В Челябинской области из-за бурана на трассах эвакуируют людей

Южный Урал проходит проверку на прочность непогодой. Из-за 40-градусных морозов и снежного бурана ограничено движение на многих загородных трассах. Автомобилистов эвакуируют во временные пункты размещения. В четырех районах области объявлен режим ЧС, сообщили в среду в правительстве региона.

- На юге Челябинской области в Варненском, Кизильском, Нагайбакском и Октябрьском районах введен режим ЧС из-за низких температур и сильных метелей. На дорогах образовались заторы. Действует временное ограничение движения, - пояснили в пресс-службе.

По последней информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Челябинской области, из снежных заносов к этому времени эвакуировано 223 легковых автомобиля. Оказана помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения направлен 481 человек. Спасенных обеспечили питанием и ночлегом.

Как рассказали в правительстве региона, возле села Летягино ночью застрял автобус с детьми. Их эвакуировали и разместили на ночлег в гостинице. На въезде в Южноуральск 17 туристам из Магнитогорска пришлось ночевать в автобусе на автозаправке - заправили полный бак и решили уехать, когда стихнет метель, но были вынуждены обратиться за помощью. Всех застигнутых непогодой размещают в пунктах временного пребывания, развернутых ночью в помещениях школ и детски садов.

По информации регионального МЧС, на ликвидации переметов, эвакуации техники и граждан работает 153 единицы техники и более 200 человек.

В Челябинске из-за бурана сегодня утром не смогли выйти на линию трамваи.

- Рельсы заметены. Очистка помогает лишь на короткое время, - сообщили в городской администрации. - Просим горожан не ждать трамваев и пользоваться иными видами транспорта. А если есть такая возможность, то оставаться дома, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Для учащихся с 1 по 11 классы обеих смен занятия сегодня отменены.

Между тем

От УГИБДД Челябинской области работают 13 экипажей. Сотрудники ведомства из снежного плена вытащили более 400 машин, в том числе - шесть пассажирских автобусов. Автомобили доставляют на стоянку в населенные пункты Степное, Остроленко, Кичигино и Приозерный. В случае, если извлечь транспортное средство из сугробов нельзя, граждан эвакуируют спецтехникой.