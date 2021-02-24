В Екатеринбурге открыли новый участок "Императорского маршрута"

В расписании свердловских электричек появился эксклюзивный поезд из одного вагона. Но зато какого - царского! Купить билеты на него можно только в составе тура и проехать 2 часа 55 минут по уральскому отрезку всероссийского "Императорского маршрута" из Екатеринбурга в Алапаевск.

Этот тур - новинка 2021 года. В числе первых туристов оказалась и корреспондент "РГ". Брендированный вагон на 44 места тронулся в дорогу ранним утром. Проводить нас вышли полицейские и сотрудники железной дороги: для них это тоже своего рода экзотика.

От Тюмени до Тобольска уже ходит стилизованный вагон по "Императорскому маршруту", но его просто цепляют к обычному поезду, а тут нас тащит свой, персональный тепловоз. За окном минус 22, а в салоне тепло, работает система микроклимата - все продумано, чтобы путешествовать с комфортом. Для туристов на инвалидных колясках предусмотрено отдельное купе и санузел. Опустившись в удобное кресло и откинув спинку, как в самолете, попиваем чай из подстаканников с гербами и слушаем 300-летнюю историю рода Романовых. Каждому пассажиру положены мини-наушники. Подключившись к аудиогиду под подлокотником, можно выбрать язык (русский, английский или китайский). На откидном столике - список достопримечательностей, которые нам предстоит увидеть.

В конце вагона обустроена фотозона: можно переодеться в костюмы горожан конца XIX - начала XX века, гимназистки или проводника и сделать снимок на память. Поначалу туристы немного стесняются, но затем входят во вкус.

По дороге узнаем массу интересного. И в конце пути уже не путаешься в родственных связях внутри Дома Романовых. С ним неразрывно связана и история российских железных дорог. В императорский вагонный парк Александра III входило несколько составов для поездок по стране и за границу. Мы, конечно, ехали не на таком.

А тогда поезда задумывались как дворцы на колесах, в каждый входило 11-12 вагонов: в первом размещалась мастерская и электростанция, во втором - багаж, в третьем ехала прислуга, в четвертом - свита, в пятом - министры и лейб-медик, шестой занимали фрейлины и Великие княжны, седьмой - наследники престола по мужской линии. В восьмом были спальни императора и императрицы, далее - кабинет, столовая, кухня и вагон для охраны. Охлаждали купе специальными ветродуями, для обогрева использовали паровой котел, были даже ледники для продуктов.

В Алапаевске нас встречают с песнями и караваем. Для небольшого уральского городка, где всего одно производственное предприятие, туризм - сфера, на которую возлагают большие надежды. Группы туристов сюда приезжали и раньше, но на автобусах. А теперь алапаевцы могут влиться в национальный железнодорожный "Императорский маршрут", который охватывает 20 регионов.

В алапаевском музее дети могут послушать сказки о детстве царицы. А взрослые узнать больше об экспонатах, наведя смартфон на QR-код

Наш путь лежит в Напольную школу. Именно здесь провели два месяца члены императорского дома. Экскурсоводы и актеры детского театра, переодетые по моде тех лет, погружают нас в начало XX века. "По каждой из пяти комнат, где содержались алапаевские узники, разработаны свои экскурсионные программы, - поясняет заведующая музеем Елена Титеева.- Например, маленькие дети с удовольствием слушают "Сказки принцессы Эллы" о детстве Елизаветы Федоровны. Есть программы дополненной реальности: если об экспонате захотелось узнать подробнее, наведите смартфон на QR-код.

В 19.00, уставшие, но наполненные впечатлениями, садимся в вагон и отправляемся в Екатеринбург. Замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян рассказывает, что на ближайший год в Алапаевск запланировано 34 брендированных рейса. Это примерно 1300 туристов. Ездить вагон будет по выходным. Если тур окажется востребованным, власти и туроператор готовы увеличивать частоту движения. Цены на билеты пока не озвучили.