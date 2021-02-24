В Екатеринбурге в отделе полиции скончался задержанный

В Екатеринбурге выясняются обстоятельства смерти 40-летнего жителя Артинского района, который был доставлен в отдел полиции № 13.

Как сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых, ранее судимый свердловчанин был доставлен в ОВД из коллективного сада на улице Бисертской (это окраина Чкаловского района города, где многоэтажки практически граничат с лесополосой).

Мужчина находился в машине, в компании еще двоих жителей поселка Арти, также попадавших уже ранее поле зрения правоохранительных органов. "При осмотре места происшествия сыщики обнаружили шприцы. По оперативным данным, в Екатеринбург задержанные приехали за наркотиками. Всех троих доставили в отдел полиции № 13 и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования", - рассказал Горелых.

В тот же вечер одному из них стало плохо, ему вызвали "скорую", и ночь он провел в больничной палате. От госпитализации он отказался, но после того, как его вернули в ОВД, вновь почувствовал недомогание. "Прибывшие в 18.13 врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной могло стать отравление наркотиками или проблемы с сердцем", - говорит пресс-атташе свердловского МВД.

"По факту смерти мужчины в отделе полиции № 13 вечером 22 февраля проводится доследственная проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть была не криминальной", - уточнил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.