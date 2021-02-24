В Курганской области сельским учителям предложили по миллиону

Власти Курганской области предлагают педагогам, готовым жить и работать в селе, по миллиону рублей.

В департаменте образования и науки уточняют: речь идет о программе "Земский учитель", которая действует в регионе с прошлого года.

В 2020-ом в сельские школы прибыли 23 педагога, которые переехали в Зауралье из Челябинской, Воронежской областей, Татарстана, Ямала и других субъектов. В этом году для "земских учителей" представлены 197 вакансий. На миллион могут рассчитывать 20 педагогов, которые пройдут конкурс. Им будет предложена работа в селах и малых городах с населением до 50 тысяч человек.