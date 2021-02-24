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24.02.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

В Курганской области шторм оставил без света 22 населенных пункта

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Сильнейший снежный шторм, который второй день бушует в Курганской области, частично обесточил 27 населенных пунктов. К 14.00 в пяти из них удалось восстановить электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь и будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения, сообщили в пресс-службе энергоснабжающей организации.

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- Ситуация осложняется тем, что шквальный ветер и снегопад продолжаются, - рассказала заместитель начальника отдела по связям с общественностью (Курган) АО "СУЭНКО" Елена Баженова. - Это затрудняет движение людей и техники, а также может привести к новым порывам на ЛЭП. 317 энергетиков в составе 99 бригад делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Задействовано 128 единиц техники.

В Целинном районе все силы и средства брошены на расчистку от снега региональных трасс и межмуниципальных дорог. Как сообщается на официальной страничке администрации в соцсети, дороги уже приводят в порядок, но снег очень плотный и тяжелый, взять который легкой технике не по силам. Кроме того, очищенную трассу быстро заметает. Тем не менее, поставлена задача - до конца дня "пробить" все пути до населенных пунктов.

Примерно такая же обстановка по всей области. На расчистку дорог от снега выведено 130 единиц спецтехники. Из-за неблагоприятной погоды временно ограничено движение регулярных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов до 18 часов 24 февраля.

По данным регионального правительства, чрезвычайных происшествий на дорогах Курганской области не зафиксировано.

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