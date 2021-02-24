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24.02.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле погиб рабочий, пытавшийся потушить кран

Текст: Екатерина Призова

В Нижнем Тагиле расследуются обстоятельства несчастного случая на предприятии, где ночь на 23 февраля погиб 33-летний машинист крана.

Как передает пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, когда мужчина находился на рабочем месте - в кабине мостового крана - в ней произошло возгорание (причины, которые привели у нему, сейчас выясняются).

На стройке в мурманском поселке погиб рабочий

Работник пытался потушить огонь, подогнать кабину крана к посадочной площадке, но сделать этого не смог. Он выпрыгнул из горящей кабины крана и разбился насмерть.

"Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе - очевидец инцидента, анализируются документы, касающиеся техники безопасности. Назначены экспертизы для выяснения причины пожара и смерти человека", - передает пресс-служба следственного ведомства.

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