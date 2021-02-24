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24.02.2021 07:21
Рубрика: Общество

Касается всех

В тюменской школе провели урок истории по материалам журнала "Родина"
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(8390)
Когда в середине января в приемную школы № 32 в тюменском пригороде Антипино почтальон принес сразу три номера исторического журнала "Родина", директор Марина Жмакина растерялась:
С журналом "Родина" Луиза Каримова знакома с детства: родители, тоже педагоги, зачитывали его до дыр. Фото: Ирина Никитина/РГ С журналом "Родина" Луиза Каримова знакома с детства: родители, тоже педагоги, зачитывали его до дыр. Фото: Ирина Никитина/РГ
С журналом "Родина" Луиза Каримова знакома с детства: родители, тоже педагоги, зачитывали его до дыр. Фото: Ирина Никитина/РГ

- Как же так? Мы ведь не выписывали...

Ошибки нет. Благотворительную подписку для 330 общеобразовательных учреждений в Тюменской, Курганской, Свердловской, Томской областях, на Ямале и в Югре, то есть в регионах своего присутствия, оформила компания "Транснефть-Сибирь". Теперь до конца года педагоги и ученики смогут изучать эксклюзивные материалы о прошлом и настоящем и, конечно, пользоваться ими на уроках и при подготовке проектов.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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В антипинской школе, кстати, занятие в формате "устный журнал" по первому в 2021 году выпуску "Родины" уже прошло: учитель истории и обществознания Луиза Каримова в союзники призвала статьи "Киевский Нюрнберг. Сиди и смотри!" доктора философских наук Семена Экштута и "Возмездие для двенадцати" Юлии Башаровой. В течение получаса десятиклассники рассуждали на тему страшных итогов Второй мировой войны. Названное вслух число жертв фашистского насилия вызвало выражение отчаяния на лицах впечатлительных подростков.

- Ребята, какие ассоциации у вас возникают при слове "нацизм"? - интересуется Луиза Тимерхалыевна. Очень настойчиво спрашивает - отмолчаться не получится.

Как щепки с разных сторон летят занозистые "жестокость", "превосходство", "человеконенавистничество"…

- Что бы вы спросили у подсудимых на процессе?

Вновь летит: "зачем?", "что вы испытывали, убивая?", "как собираетесь жить дальше?".

- Что расскажете о войне своим детям?

- Правду. Мы постараемся научить их жить так, чтоб подобное не повторилось, - берет слово Ира Красовских.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Тему внеклассного урока в уральской школе подсказала "Родина"

А Алина Хайрулина цитирует воспоминания композитора Владимира Шаинского, которому в ту пору, когда в Киеве состоялся суд над эсесовцами, было 20 лет: "После войны я был свидетелем того, как вешали самых отпетых зверюг, которые проявили небывалую жестокость к мирному населению. Особенно запомнил шестерых… Они были хорошо одеты. Думаю, их не предупреждали о предстоящей казни, а сказали, что просто ведут на очередное построение. …Толпа аплодировала".

Слушая эту историю, вздрагивает весь класс и даже заглянувшие на урок директор и завуч. Прочитанные отрывки из журнала, подобранный учителем видеоряд, стихотворение о днях холокоста, которое со слезами на глазах прошептала Катя Кирьянова, как кульминация - ряд зажженных свечей в память о безвременно погибших малышах - русских, еврейских, украинских, цыганских... Занятие близится к финалу. Звенит звонок. С мест, как обычно бывает, никто не вскакивает. Пронзило. Попало в цель. Занавес.

- Луиза Тимерхалыевна, спасибо, очень сильно, - подхожу к педагогу на перемене.

Она устало улыбается:

- История переписывается постоянно, в соответствии с теми или иными политическими взглядами… Моя задача - научить ребят задавать вопросы и искать истину. Про ужасы в Бабьем Яру в учебнике, только представьте, всего два предложения! А в журнале "Родина" - большая статья. Наш совместный урок помог высветить эту тему. Обязательно продолжим такой опыт и, уверена, подружимся с редакцией.

Прямая речь

Сергей Сметанюк, заместитель генерального директора по связям с общественностью и органами государственной власти АО "Транснефть-Сибирь":

- Благотворительные мероприятия компании по патриотическому воспитанию подрастающего поколения не разовые акции, а серьезные проекты, которые переходят из года в год и порой приобретают новый смысл.

Мы помогли установить памятник нашему земляку Герою Советского Союза и Монголии генералу армии Ивану Федюнинскому, а в серии "Жизнь замечательных людей" - выпустить книгу в честь полководца, которую передали в школьные библиотеки.

Вместе с ГТРК "Регион-Тюмень" и радио "Вера" участвуем в проекте "Герои России. Бессмертно" - о судьбах героев Великой Отечественной войны и военнослужащих, погибших при исполнении долга в локальных конфликтах. Не сомневаюсь, что и подписка сибирских школ на журнал "Родина" принесет много пользы ученикам и учителям. Это издание на протяжении многих лет знакомит читателей с громкими и малоизвестными историческими фактами, ключевыми персонами, повлиявшими на развитие страны. Уверен, статьи найдут отклик в душе школьников разного возраста, помогут молодежи сформировать свое видение исторических событий, научат думать и принимать решения.

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