В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Низкие температуры и метель стали причинами введения режима ЧС в трех районах Челябинской области. Непогода серьезно осложнила дорожную ситуацию, сообщили в ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, режим ЧС введен в Варненском, Нагайбакском и Карталинском муниципальных районах. На дорогах работают 118 единиц снегоуборочной техники, развернуты пять подвижных пунктов обогрева, пишет РИА Новости.

К помощи привлечена также аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра в количестве 54 человек, 16 единиц техники, добавляется в сообщении.