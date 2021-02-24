Курганский госуниверситет (КГУ) совместно с Институтом экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург) открыли научно-исследовательский центр приграничного сотрудничества. Его деятельность будет касаться развития Курганской области и ее сотрудничества с Республикой Казахстан.

- Задача центра - проведение углубленных фундаментальных и прикладных исследований на основе интеграции академической и университетской науки, в том числе в рамках госзаданий, грантов, по заказам органов власти. Результаты исследований составят основу комплексных рекомендаций и программ эффективного развития территории, будут способствовать повышению уровня и качества жизни населения, улучшению делового климата, - поясняет возглавивший новое учреждение доктор экономических наук, профессор Сергей Орлов.

По его словам, создание центра продиктовано стремлением усилить интеграцию территорий в рамках Евразийского экономического союза. После распада СССР появились новые приграничные регионы, имеющие значительный потенциал для развития. С появлением новых границ преимущества интеграции в рамках единого государства утрачиваются, но возникают проблемы: попытки наладить нелегальный торговый трафик и вывоз полезных ископаемых, природных богатств, незаконная миграция и т.д. Кроме того, удаленность от центральных регионов приводит к дополнительному повышению издержек бизнеса и населения. Ключевая задача центра - обратить приграничное расположение региона в его преимущество.

С появлением границ преимущества интеграции в рамках единого государства утрачиваются, но возникают проблемы

- Мы будем заниматься решением актуальных проблем развития региона при помощи возможностей, которые дает соседство с Республикой Казахстан, - говорит Орлов.

Действительно, Курганская область имеет с соседней республикой прочные экономические и гуманитарные связи, Казахстан традиционно лидирует во внешнеторговом обороте региона. Однако в последние годы появилось много новых видов предпринимательства, товаров и услуг, которые пока недостаточно активно задействованы во внешнеэкономической деятельности, но обладают высоким потенциалом для этого. Поэтому ученым предстоит не только анализировать известные сведения, но и получить новую информацию из самых разнообразных источников, скажем, путем опроса жителей приграничных территорий.

Предполагается также расширить использование IT: пандемия показала, что они способны вывести сотрудничество на иной качественный уровень. Для научных дискуссий сегодня необязательно выезжать из своей страны. Например, в начале февраля в КГУ прошел первый установочный семинар, посвященный обсуждению различных проблем и созданию центра приграничного сотрудничества, в котором в режиме онлайн участвовали ученые из ряда регионов РФ и Казахстана. В подобном формате планируется проводить многие совместные научные мероприятия.

Уровень компетенций сотрудников новой организации высок - в ней шесть докторов наук. Специалистам по проблемам регионального развития предстоит налаживать взаимодействие с властями, бизнесом, проводить мониторинг, давать экспертные оценки конкретных ситуаций.