Жителей Челябинской области предупредили об аномальных холодах

Аномальные морозы до минус 40 градусов с метелью и порывами ветра до 20 метров в секунду задержатся в Челябинской области как минимум еще на сутки. Гражданам рекомендуется ограничить выход из зданий и взять под контроль детей, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- По данным Челябинского ЦГМС 25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально-холодная погода - температура воздуха до минус 40 градусов по Цельсию, метели, порывы ветра 20 метров секунду, - проинформировали в чрезвычайном ведомстве. - Повышается вероятность возникновения ЧС.

Автомобилистам необходимо ограничить выезд за пределы населенных пунктов. А если его не отложить, иметь с собой трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку и полностью заряженные средства связи. Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко.

Кроме того передвигаться можно только по большим дорогам и шоссе, отметили в ведомстве. В случае возникновения происшествий необходимо сразу обращаться за помощью по телефонам экстренных служб: 112 и 101.