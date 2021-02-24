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24.02.2021 07:10
Рубрика: Происшествия

Испорченный праздник

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 39(8390)
Курганский городской суд постановил взыскать с мэрии компенсацию морального и материального вреда в пользу местной жительницы, которая упала на скользком тротуаре и получила травму.

С того неприятного события прошло уже больше года, а Инна (имя изменено) до сих пор помнит каждую мелочь. Говорит, и рада бы забыть, да весь 2020 год судилась, и точка в этом деле еще не поставлена. 20 декабря 2019-го вечером она возвращалась с работы домой. По пути зашла в супермаркет. Вышла с покупками, спустилась по лесенке, сделала несколько шагов, неожиданно поскользнулась и упала, сильно ударившись об лед. К тому же порвала пальто. В расстроенных чувствах покупательница вернулась в магазин и потребовала объяснить, почему не почищена дорожка возле крыльца. Работники развели руками: не наша, мол, территория.

"Настроения никакого, хорошее пальто испорчено. И все по чьей-то халатности"

Через день у Инны так разболелась левая сторона тела, что она не могла даже встать. Обратилась в травмпункт, оттуда направили на обследование. Оказалось, сильный ушиб. Предстояло долгое лечение. Зарплата у нее небольшая, решила подать в суд на ответственных за чистку тротуара.

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- Если честно, было страшно обидно, - призналась пострадавшая. - Все готовятся к Новому году, а я хожу по врачам и аптекам, покупаю мази, примочки, сплю на одном боку. Настроения никакого, хорошее пальто испорчено. И все по чьей-то халатности. Казалось бы, подумаешь, не почистили тротуар! Если я на работе что-то не сделаю, меня же накажут, так почему мы должны страдать из-за других?

Интересы Инны в суде представлял юрист Иван Камшилов. По его словам, самым сложным оказалось установить ответчика и то, что клиентка упала не из-за своей неосторожности. Как говорят в таких случаях, под ноги надо смотреть! Она-то как раз смотрела, шла аккуратно, никуда не торопилась, обувь была без каблуков. Но тротуар припорошило снегом, льда не видно было. Пришлось даже метеосводку в суд предоставить, доказывать, что шел снег, а его не убирали. К инциденту могли иметь отношение и магазин, и дорожная служба, и подрядчики. Но они сумели доказать свою непричастность.

В итоге суд признал виновной администрацию Кургана, поскольку Инна травмировалась на земельном участке, принадлежащем муниципалитету. Теперь мэрия должна выплатить пострадавшей 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и почти 1,4 тысячи в счет возмещения материального ущерба. Суммы, конечно, символические, но власти и с ними не согласились, подали апелляционную жалобу. Решение суда пока не вступило в силу.

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