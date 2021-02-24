Россияне рассказали, в какие страны хотели бы поехать в первую очередь

Россияне назвали страны, которые они хотели бы первым делом посетить после открытия границ. Опрос проводил "Яндекс.Путешествия" в середине февраля, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов.

Выяснилось, что самыми популярными направлениями среди наших соотечественников стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Египет. В Турцию хотят поехать 14 процентов опрошенных, в Таиланд, Италию, Испанию - по 8 процентов, в Египет - 6 процентов. Также по 5 процентов респондентов выразили намерение посетить Германию, Финляндию и Черногорию.

При этом 60 процентов опрошенных надеются, что границы откроются уже в нынешнем году. Однако только 9 процентов респондентов намерены поехать за рубеж, если сохранится нынешняя ситуация с коронавирусом, а 45 процентов поедут в случае, если угроза заражения снизится. Также 35 процентов считают, что поведение туристов в поездке никак не изменится по сравнению с тем, что было до коронавируса, а 27 процентов намерены соблюдать большую осторожность.

Порядка 20 процентов респондентов заявили, что не намерены ехать за границу и предпочтут отдых в России.

По итогам 2020 - начала 2021 годов 41 процент опрошенных отдыхали в России.