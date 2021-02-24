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24.02.2021 14:24
Рубрика: В мире

Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию

Текст: Константин Волков

Власти Грузии приняли 24 февраля решение расширить список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Грузию с 1 марта. В их число попали Россия, а также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Украина. Об этом заявил на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения

При этом прибыть в Грузию можно будет только воздушным путем, наземные границы пока что остаются закрыты. Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Грузию.

Что касается самой Грузии, то власти объявили 24 февраля о значительном смягчении карантинных ограничений. В частности, с 25 февраля там восстанавливается работа междугороднего транспорта, разрешается работа отелей на горнолыжных курортах. При этом подъемники на таких курортах заработают с 8 марта. Рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений в Батуми с 1 марта, в остальных регионах Грузии с 8 марта. Но в выходные дни посещение ресторанов пока не разрешается.

С 15 марта в Грузии открываются фитнесс-центры и спортзалы.

На 24 февраля статистика по коронавирусу в Грузии следующая: 443 новых заболевших, 461 человек выздоровел, 6 умерли. При этом вакцинация против COVID-19 в стране еще не начиналась. Ранее власти заявляли о начале кампании прививок в феврале, но теперь перенесли на март. Согласно имеющимся договоренностям, в страну должна быть поставлена вакцина для 200 тысяч человек (население Грузии 3,73 миллиона человек). При этом, согласно опросам, 58 процентов населения негативно относятся к идее вакцинации.

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