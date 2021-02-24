До 615 млрд рублей задолженность увеличилась уже к началу 2020 года, но это было связано с сезонным фактором, отмечали эксперты, - с началом отопительного сезона. За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Из них 150 млрд рублей было недоплачено за содержание жилого помещения, 51 млрд - за отопление, 14,9 млрд - за холодную и 24 млрд - за горячую воду, 14,5 млрд - за водоотведение, 12 млрд - за электроэнергию и 0,82 млрд рублей за газ. Еще 350 млрд рублей - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд за тепло, 62 млрд за электричество, 52 млрд за газ. Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд).

Прирост долгов на 55 млрд рублей - это очень много, считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. "Часть долга не будет погашена, так как определенное количество организаций прекратили свою деятельность", - отмечает она. Примерно у трети управляющих компаний и ТСЖ, по оценке Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), в этом году высок риск обанкротиться.

Собираемость начислений за ЖКУ за 9 месяцев 2020 года колебалась от 26% (в Алуште и Гурзуфе в еще допандемийном январе 2020 года) до 97% (в Кирове, Пензе, Сергиевом Посаде, Феодосии, Армянске летом), сообщает Вепрецкая. Средний показатель сбора платежей за ЖКУ за 9 месяцев - около 80% от начислений (в 2019 году - 91,3%). Причем собираемость напрямую не зависит от снижения платежеспособности населения и мер принудительного взыскания задолженности, отмечает эксперт. Это больше связано с наличием различных способов приема платежей и оповещением населения об этом.

Заметнее всего за год выросли долги за воду, электричество и вывоз мусора

Отмена действовавшего до января нынешнего года запрета на начисление штрафов и пеней за неоплату ЖКУ уже в феврале повысит платежную дисциплину части граждан, считают в АКОН, но у значительного количества жителей из-за упавших доходов задолженность будет копиться ускоренными темпами. "Необходимо разработать и принять механизмы списания безнадежных долгов жителей и компенсации УК и ТСЖ выпадающих поступлений за оказанные услуги, чтобы им хватало средств на безаварийное обслуживание домов", - подчеркивает президент АКОН Никита Чулочников.

В компании "Российские коммунальные системы" рассказали, что как только в январе 2021 года начисление пени было возобновлено и введены ограничение водоснабжения частных домов и канализации квартир злостных должников, уровень собираемости платежей вырос на 3,3%.