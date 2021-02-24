Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в польском городе Торунь с 4 по 7 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не выдала нашим спортсменам допуск.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), это может произойти позднее.

- Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA 17-18 марта, но не ранее, - говорится в релизе на сайте ВФЛА.

Между тем среди наших атлетов есть лидеры не то что европейского, а мирового сезона. Например, чемпионка мира Анжелика Сидорова несколько дней назад на "Фестивале прыжков с шестом" в "Лужниках" победила с великолепным результатом 4,90 м и вернулась на первую строчку мирового рейтинга, отодвинув американку Сэнди Моррис на второе место (4,88).