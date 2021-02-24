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Рубрика: Спорт

Прыжок в никуда

Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Российские легкоатлеты не смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в польском городе Торунь с 4 по 7 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не выдала нашим спортсменам допуск.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), это может произойти позднее.

Фото: ЕРА
К мировым стартам допущен один российский легкоатлет

- Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA 17-18 марта, но не ранее, - говорится в релизе на сайте ВФЛА.

Между тем среди наших атлетов есть лидеры не то что европейского, а мирового сезона. Например, чемпионка мира Анжелика Сидорова несколько дней назад на "Фестивале прыжков с шестом" в "Лужниках" победила с великолепным результатом 4,90 м и вернулась на первую строчку мирового рейтинга, отодвинув американку Сэнди Моррис на второе место (4,88).

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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