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Рубрика: Спорт

На лыжах надежнее

Наши лыжники, в отличие от биатлонистов, одни из фаворитов стартующего в Германии чемпионата мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
В четверг мужским и женским спринтом стартует основная программа чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Всего с 25 февраля по 7 марта будет разыграно 12 комплектов наград: кроме индивидуального спринта, состоится еще и командный, также пройдут скиатлон, гонки с раздельным стартом, эстафеты и марафоны. И каждый соревновательный день российские спортсмены будут претендовать на награды.
Александр Большунов одержал много громких побед в этом сезоне. Осталось выиграть "золото" чемпионата мира. Фото: РИА Новости Александр Большунов одержал много громких побед в этом сезоне. Осталось выиграть "золото" чемпионата мира. Фото: РИА Новости
Александр Большунов одержал много громких побед в этом сезоне. Осталось выиграть "золото" чемпионата мира. Фото: РИА Новости

Это в идеале. И с учетом наших результатов по ходу сезона. Вспомним главное - победы Александра Большунова на многодневке "Тур де Ски" и в зачете Кубка мира. Но на лыжне может всякое случиться. Итак, что же может повлиять на расклады, медальные планы и реальные выступления россиян и их соперников?

Во-первых, сюрприз преподнесла погода. Днем в Оберстдорфе температура на солнце поднимается до "плюс" 15 градусов, ночью - тоже далеко на "минус". Из-за этого вчерашние квалификационные старты для участников из нелыжных стран, таких, как Танзания и Боливия, а также сегодняшние отборочные спринтерские заезды перенесли на более раннее утреннее время. Такая теплая погода могла понравиться разве что зрителям, но в этом году ЧМ пройдет при пустых трибунах. А вот для спортсменов - это проблема. Высокая температура воздуха и солнце отрицательно сказываются на качестве трассы. Значит, на крутых спусках жди неприятных падений и повреждений.

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Травмы - это второй пункт в списке опасных факторов. Например, до сих пор находится под вопросом участие в спринте чемпиона мира 2017 года Сергея Устюгова. Напомним, что он неудачно упал на контрольной тренировке. Выйдет ли спортсмен на свой единственный старт, решится непосредственно перед началом соревнований. В женской сборной особенно внимательно следим за состоянием Натальи Непряевой. В конце января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева в результате падения серьезно травмировала кисть руки. В Москве ей срочно провели операцию. Казалось, о выступлении на чемпионате мира можно забыть. Но спортсменка благодаря врачам и другим специалистам нашей сборной смогла быстро восстановиться.

Накануне появилась информация, что и наш лидер Александр Большунов подходит к турниру не в оптимальной форме, так как на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Правда, норвежский лыжник Эмиль Иверсен на пресс-конференции перед началом ЧМ заявил, что не очень-то верит в плохое самочувствие короля дистанционных гонок. Что ж, надеемся, что Большунов готов на все сто процентов. У него есть четыре "серебра" с чемпионата мира 2019 года. Надо дополнить коллекцию "золотом".

Хотя норвежцы сделают все, чтобы оставить российских лыжников с носом. И это третье предостережение. Сборная Норвегии, чтобы не рисковать и не заразиться коронавирусом, пропустила много стартов. За победами Большунова его конкуренты вынуждены были наблюдать по телевизору. Уже тогда Йоханес Клебо и остальные говорили, что еще возьмут свое в Оберстдорфе .

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подтвердил настрой своих подопечных.

- Большунов - главный фаворит в дистанционных гонках. Ну а у нас есть парни, которые тоже будут бороться за победу, - приводит слова Носсума Aftenposten. - Он не получит это так легко. Ему придется попотеть, чтобы победить нас.

Медали вообще не даются легко. Так что болеем за наших. Причем не только в лыжных гонках. На чемпионате мира по лыжным видам спорта параллельно пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Где будем смотреть

25 февраля, четверг, "Матч ТВ"

13.30 Спринт. Финальные забеги. Женщины, мужчины. Прямая трансляция.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

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