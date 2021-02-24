С чем едут белорусы на фестиваль анимации?

С 15 по 23 марта в Суздале пройдет XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. За годы существования фестиваль стал подлинным смотром всех видов мультипликации, произведенной в РФ, а также гражданами России и Беларуси, работающими в других странах.

Строгий отбор работ провели белорус Михаил Тумеля и россияне Алексей Демин, Софья Кравцова, Светлана Филиппова... В конкурсе полнометражек представлена картина "Белка и Стрелка. Карибская тайна". Ленту озвучили замечательные российские актеры Ирина Пегова, Евгений Миронов и Сергей Бурунов.

В этом году на конкурс подано почти 250 произведений. Тема киносмотра - "Время РОСТА!". Показы мультфильмов в рамках "Открытой премьеры" будут проходить на лучших экранах Союзного государства. "Открытая премьера" - это не только огромное количество экранов и тысячи сеансов, но и зрительское голосование за лучший фильм.

Суздальский фестиваль появился в 1996 году. Его приютил скромный пансионат "Березовая роща" недалеко от Тарусы, на стыке трех областей - Калужской, Московской и Тульской. Трем победителям были вручены тогда простые деревянные дощечки, выпиленные лично президентом кинофорума Александром Татарским. Среди организаторов фестиваля был и классик белорусско-российской анимации Михаил Тумеля. Со временем появились новый приз и символ фестиваля - девочка с гусем. Переехал и сам фестиваль, с 2002 года его принимает турцентр в Суздале Владимирской области.

После первой раздачи призов председатель оргкомитета фестиваля Владимир Голованов сказал так: "Один из самых любимых героев советского киноискусства Чебурашка, открывая торжество по поводу построения Дома дружбы, говорил: строили мы, строили и наконец построили. Это относится и к нашему фестивалю..."