Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян

В России в качестве самозанятых зарегистрировались более 1,8 млн человек, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом среди них более 22 тысяч несовершеннолетних.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
Всего за время действия налога на профессиональный доход для самозанятых (с 2019 года) выбравшие такой вид налогообложения зарегистрировали доходов более чем на 294 млрд рублей и сформировали более 262 млн чеков (средний чек составил 1118 рублей).
Больше всего самозанятых сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также Республике Татарстан. Обычно граждане не указывают сферу деятельности, в которой они планируют себя реализовать. В тех случаях, где она записана при регистрации, чаще всего встречаются водители и строители (ремонтники). Ожидается, что к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек, однако не исключено, что их будет гораздо больше, рассчитывают в минэкономразвития.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов