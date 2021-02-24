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Рубрика: Экономика

Подоходные места

Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Текст: Елена Манукиян, Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 39(8390)
В России в качестве самозанятых зарегистрировались более 1,8 млн человек, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом среди них более 22 тысяч несовершеннолетних.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru

Всего за время действия налога на профессиональный доход для самозанятых (с 2019 года) выбравшие такой вид налогообложения зарегистрировали доходов более чем на 294 млрд рублей и сформировали более 262 млн чеков (средний чек составил 1118 рублей).

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Больше всего самозанятых сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также Республике Татарстан. Обычно граждане не указывают сферу деятельности, в которой они планируют себя реализовать. В тех случаях, где она записана при регистрации, чаще всего встречаются водители и строители (ремонтники). Ожидается, что к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек, однако не исключено, что их будет гораздо больше, рассчитывают в минэкономразвития.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов
Экономика Работа Занятость

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