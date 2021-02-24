Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян

В России в качестве самозанятых зарегистрировались более 1,8 млн человек, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом среди них более 22 тысяч несовершеннолетних.

Всего за время действия налога на профессиональный доход для самозанятых (с 2019 года) выбравшие такой вид налогообложения зарегистрировали доходов более чем на 294 млрд рублей и сформировали более 262 млн чеков (средний чек составил 1118 рублей).

Больше всего самозанятых сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также Республике Татарстан. Обычно граждане не указывают сферу деятельности, в которой они планируют себя реализовать. В тех случаях, где она записана при регистрации, чаще всего встречаются водители и строители (ремонтники). Ожидается, что к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек, однако не исключено, что их будет гораздо больше, рассчитывают в минэкономразвития.