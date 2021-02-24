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Samsung будет обновлять даже старые смартфоны. Полный список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
24.02.2021,  
12:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung объявила о четырехлетнем сроке поддержки смартфонов и планшетных компьютеров. Это означает, что устройства будут получать регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет после выхода.

Речь идет о сериях смартфонов Galaxy Z, S, Note, A и планшетов Galaxy XCover и Tab выпуска 2019 года и более новых.

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Полный список моделей всех устройств, существующих на рынке и включенных в программу четырехлетней поддержки, доступен на сайте Samsung.

Напомним также, что компания выпускает мажорные обновления для своих девайсов в течение трех лет с момента выпуска.

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