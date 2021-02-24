Samsung будет обновлять даже старые смартфоны. Полный список моделей

Компания Samsung объявила о четырехлетнем сроке поддержки смартфонов и планшетных компьютеров. Это означает, что устройства будут получать регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет после выхода.

Речь идет о сериях смартфонов Galaxy Z, S, Note, A и планшетов Galaxy XCover и Tab выпуска 2019 года и более новых.

Полный список моделей всех устройств, существующих на рынке и включенных в программу четырехлетней поддержки, доступен на сайте Samsung.

Напомним также, что компания выпускает мажорные обновления для своих девайсов в течение трех лет с момента выпуска.