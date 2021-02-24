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Текст:   Игорь Зубков 
10:24 24.02.2021

Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет

Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки "Господдержка 2020" на приобретение квартир в новостройках с 20 до стандартных 30 лет. Об этом сообщается в релизе банка.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей

Большинство банков и ранее были готовы предоставлять льготную ипотеку на тот же срок, что и обычную - до 30 лет.

"Сейчас эта программа является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки, - отметил зампред правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев. - Более 200 тысяч семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку".

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости.

На данный момент программа действует до 1 июля, власти обсуждают варианты ее продления.

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