Счетная палата: Госдолг России за год вырос почти на 40%

Государственный долг РФ за 2020 год увеличился на 5,42 трлн рублей, или на 39,9%, и составил 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов социальных фондов.

Внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что в 2,5 раза больше привлечения в 2019 году и является максимальным объемом за более чем 15 лет. Погашение составило 0,58 трлн рублей.

Это позволило покрыть крупнейший за последние 10 лет бюджетный дефицит (4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП). После двойного шока (пандемия и обвал нефтяных цен) правительство решило именно за счет наращивания госдолга компенсировать выпадающие доходы, а также финансировать расходы на борьбу с COVID-19, поддержку населения и бизнеса. Расходы бюджета по итогам 2020 года выросли более чем на четверть, по этому показателю Россия вошла в топ-5 стран "Большой двадцатки", отмечал глава Минфина Антон Силуанов.

Даже после впечатляющего роста госдолг России по международным меркам не вышел за пределы безопасного уровня, более того, остался одним из самых низких в мире при наличии огромных золотовалютных резервов - без малого 600 млрд долларов. Резервы правительства в Фонде национального благосостояния, несмотря на кризис, выросли с 7,77 трлн до 13,55 трлн рублей. По большому счету, ФНБ остался нераспечатанным - на финансирование дефицита бюджета из него было перечислено лишь 290 млрд рублей.

Обслуживание госдолга обошлось бюджету в 2020 году 784 млрд рублей, что на 53 млрд рублей, или на 7,3% больше расходов за предыдущий год. Стоимость обслуживания долга выросла бы значительно больше, если бы не снижение доходностей облигаций федерального займа вслед за ключевой ставкой Банка России.

В основном госдолг в 2020 году увеличился за счет внутреннего долга (программа государственных внутренних заимствований была перевыполнена более чем в 3,5 раза). Внешний госдолг вырос на 1,9 млрд долларов (до 56,8 млрд долларов), но из-за ослабления национальной валюты его рост в рублевом эквиваленте оказался гораздо более существенным (+800 млрд руб.).

В докризисном 2019 году госдолг вырос на 976 млрд рублей, или на 7,8%, и составил 12,3% ВВП. В 2021 году Минфин планирует занять около 3,7 трлн рублей. "Особо разгоняться с заимствованиями, честно говоря, не хотелось бы", - говорил Антон Силуанов в конце прошлого года.