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Шарлиз Терон сыграет злодейку в новом фэнтези от Netflix

Новости
    24.02.2021, 14:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон вновь воплотит на экране злодейский образ. Как передает ScreenRant, Терон и Керри Вашингтон подписались на экранизацию цикла фэнтезийных янг-эдалт-романов-бестселлеров американского писателя и режиссера Сомана Чайнани "Школа Добра и Зла" (The School for Good and Evil).

Фото: United Nations Information Office, New York
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Речь там про не разлей вода подружек Агату (София Уайли) и Софи (София Энн Карузо, сериал "Зло"), которые попадают в Школу Добра и Зла, где обычных детей конвертируют либо в сказочных героев, либо в сказочных же злодеев.

При этом Агата изначально была нацелена на Зло, а Софи - на Добро. Но получилось все наоборот. И теперь персонажам предстоит серьезно разобраться с происходящим. В частности - определив свое истинное положение в мире.

Режиссер - Пол Фиг ("Офис", "Охотники за привидениями" 2016-го). Терон сыграет Леди Лессо, Повелительницу Зла, а Вашингтон - профессора Доуви, декана факультета Добра.

Сценарием занимаются дважды номинант премии "Оскар" Дэвид Маги ("Жизнь Пи") и Лаура Солон ("Красотки в Кливленде").

Дата премьеры еще не определена, проект находится на стадии предпродашн.

Первый том оригинальной гексалогии вышел в 2013-м, шестой - в 2020-м. Причем Universal приобрела права на экранизацию серии сразу после выпуска стартовой книги цикла - с прицелом на сериал или полнометражку, но не смогла.

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