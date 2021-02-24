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24.02.2021 18:41
Рубрика: В мире

Швейцария с 1 марта начнет смягчать коронавирусные ограничения

Текст: Диана Ковалева

Швейцария с 1 марта начнет смягчать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, снова заработают магазины, музеи, библиотеки и зоопарки, но рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до 22 марта. Соответствующее решение приняли власти страны.

Фото: iStock
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"С 1 марта смогут открыться магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также находящиеся вне помещений спортивные сооружения и объекты досуга", - говорится на сайте правительства.

Кроме того, число допустимых участников мероприятий вне помещений увеличится с пяти до 15 человек, а для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет отменят ограничения по числу участников спортивных и культурных мероприятий.

Ожидается, что следующий этап смягчения начнется 22 марта. Соответствующее решение власти огласят 19 марта. По плану, послабления должны коснуться спортивных состязаний внутри помещений. Вдобавок к этому могут открыться внешние террасы ресторанов. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то 22 марта запрет на работу ресторанов может уже быть полностью снят.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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