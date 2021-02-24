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24.02.2021 14:10
Рубрика: Спорт

СМИ: Квинси Промес сегодня перейдет в "Спартак"

Текст: Артур Нанян

Полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес сегодня станет футболистом московского "Спартака", утверждает ESPN.

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Сообщается, что Квинси подпишет с "красно-белыми" контракт на 3,5 года. Хотя изначально была информация о возможной аренде игрока с возможностью его последующего выкупа. Сумма трансфера ориентировочно составит 7-8 миллионов евро.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Российский клуб приобрел его из "Твенте" за рекордные для себя на тот момент 11,5 миллиона евро. Вместе с "красно-белыми" Квинси выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Летом 2018 года Промес оказался в "Севилье", но так и не сумел проявить себя в Испании. В результате всего через год он перешел в "Аякс", с которым завоевал Суперкубок Нидерландов.

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