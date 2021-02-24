Снигирь и Вдовиченков сыграют маму и папу в фильме "Чук и Гек"

Новости

В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации 13:48
На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду 13:47
Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
Лавров: Угроза гонки вооружений в космосе нарастает 13:31
В Волхове появится улица Ланового 13:30
Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС 13:30
Единственный в мире образец современного легкого танка показали в ОАЭ 13:27
Песков объяснил отказ Путина от шапки на морозе 13:27
Госиспытания новейшей огнеметной системы "Тосочка" начнутся в марте 13:27
Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами 13:22
Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ 13:18
Песков: Дата Послания президента пока не назначена 13:18
Акции "Норникеля" дешевеют после задержания директора фабрики в Норильске 13:16
Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня 13:14
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко 12:59
В Курганской области шторм оставил без света 22 населенных пункта 12:51
В Москве упал спрос на квартиры в готовых домах 12:36
В Волгограде задержали тиктокера, станцевавшего у Мамаева кургана 12:26
Путин подписал закон о наказании за склонение к приему наркотиков в Сети 12:26
СК закончил расследование дела о подготовке теракта в техникуме на Сахалине 12:25
Космонавты обнаружили предположительное место второй трещины на МКС 12:25
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона неприкосновенности 12:16
Власти Беларуси ограничили цены на социально значимые товары 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 12:59
Рубрика: Культура

Снигирь и Вдовиченков сыграют маму и папу в фильме "Чук и Гек"

Текст: Сусанна Альперина
В декабре 2022 года зритель встретится с новой картиной "Чук и Гек" режиссера Александра Котта, в основу которой легло одноименное произведение Аркадия Гайдара. Рассказ, который считается классикой детской литературы, был публикован в 1939 году. А в 2013-м он был включен в список "100 книг по истории, культуре и литературе", рекомендованный школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.
Фото: "Метроном" Фото: "Метроном"
Фото: "Метроном"

Съемки фильма начались в середине января в Пермском крае. Группа базировалась в городе Губаха, в 250 км от Перми, а также Горнозаводске и на станции Усьва. Съемки проходили в заповедных зонах, в горах, в тайге, на реках и озерах. В релизе, присланном в редакцию "РГ", рассказывается, что экспедиция была очень сложной: снегопады были такой силы, что тракторам приходилось чистить дороги дважды в день, машины ломались, погода резко менялась. В настоящий момент съемки в Пермском крае закончены. Большая часть съемок московского блока пройдет в павильонах, где построены впечатляющие декорации, в которых будут сниматься интерьерные сцены в квартире героев, базе геологов, а также трюки и "волшебные" эпизоды, которые впоследствии будут доработаны с помощью CG. В CG сценах также будут задействованы животные.

Фото: kinopoisk.ru
"Батя" вышел в прокат

Роль отца-геолога, к которому дети едут через всю страну, в фильме сыграл Владимир Вдовиченков. Зрители как раз сейчас могут смотреть фильм "Батя", где он также сыграл отца, но другого - потом будет интересно сравнить. Что особенно интересно - Чука играет Андрей Андреев, который также играл в "Бате", в дуэта с Вдовиченковым - его сынишку.

В роли Гека - Юра Степанов-младший, мамы - Юлия Снигирь. Также в фильме снимаются Александр Самойленко, Игорь Письменный, Тимофей Трибунцев, Милена Сафронова, Наталья Коляканова и другие.

А вот что рассказывают о съемках создатели картины.

Александр Котт, режиссер:

- "Чук и Гек" написан в непростые годы при непростых обстоятельствах. Взрослые это знают. А дети - нет. Им не нужно это знать. Всему свое время. А рассказ "Чук и Гек", несмотря на обстоятельства, до сих пор остается одним из лучших детских рассказов про семью и Новый год. Мы очень хотим сделать красочный, приключенческий, новогодний фильм, в котором будет много чудес. Фильм о том, что чудо, конечно же, возможно, если ты в него веришь.

У меня тоже есть брат, у меня тоже есть семья и дети. Мне близки и понятны переживания каждого из героев этой истории. Целый месяц я находился далеко от дома, и мои дети тоже хотели ко мне приехать… Старший сын в результате доехал. Мне очень интересно сделать то, что я никогда не делал, а именно - семейное, детское кино. Про детей и для детей. В принципе, эту историю можно переложить на любой исторический фон. Да, сегодня мало кто посылает телеграммы и из любой тайги можно позвонить по мобильному. Но тоска сыновей по отцу, который далеко, никуда не исчезла. Эта история во многом о том, что детям очень нужны родители и ощущение семьи и счастья, которое особенно остро ощущается в детстве и запоминается на всю жизнь.

Фото: Предоставлено SonyPictures
Как авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу

А делаем мы этот фильм совсем не по детски… Был соблазн снять все в Крыму, с искусственным снегом, но тогда не было бы пара изо рта, и зритель бы нам не поверил. Поэтому мы выбрали условия настоящей лютой зимы, и сейчас, я думаю, зритель поверит и нам, и нашим героям.

Юлия Снигирь, актриса:

- Через год моему сыну будет шесть лет, так что я идеально подгадала и снялась в кино, которое смогу ему показать, а то ему сейчас не очень понятно, куда я все время ухожу. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что экранизировать "Чука и Гека" - это в принципе блестящая идея. Это добрая, эмоциональная, неглупая и захватывающая история про семью. И Саша Котт - идеальный режиссер для такой истории. Снимать ее, конечно, непросто, потому что про этот жанр мало чего понятно. Про маньяков, измены, расставания как-то больше понятно - такого кино много. А детской сказки - мало. Это зимняя история, поэтому мы на съемках все время мерзнем, а я это не люблю. Но все компенсирует фантастической красоты природа - я по таким закоулкам на снегоступах походила! Так что это точно будет очень красивое кино.

Арсен Готлиб, продюсер:

- Мы делаем новогодний фильм. Сказочный, приключенческий, для детей и родителей. Замечательный рассказ Аркадия Петровича Гайдара - лишь преамбула, основа нашей истории. Новые, не описанные в рассказе события, разворачиваются в сказочном лесу, в котором героев ждут и реальные, и волшебные испытания и приключения.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин утвердил штрафы за нарушение порядка работы иноагентов
Песков оценил возможность отмены службы по призыву
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу