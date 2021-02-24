Снигирь и Вдовиченков сыграют маму и папу в фильме "Чук и Гек"

В декабре 2022 года зритель встретится с новой картиной "Чук и Гек" режиссера Александра Котта, в основу которой легло одноименное произведение Аркадия Гайдара. Рассказ, который считается классикой детской литературы, был публикован в 1939 году. А в 2013-м он был включен в список "100 книг по истории, культуре и литературе", рекомендованный школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.

Съемки фильма начались в середине января в Пермском крае. Группа базировалась в городе Губаха, в 250 км от Перми, а также Горнозаводске и на станции Усьва. Съемки проходили в заповедных зонах, в горах, в тайге, на реках и озерах. В релизе, присланном в редакцию "РГ", рассказывается, что экспедиция была очень сложной: снегопады были такой силы, что тракторам приходилось чистить дороги дважды в день, машины ломались, погода резко менялась. В настоящий момент съемки в Пермском крае закончены. Большая часть съемок московского блока пройдет в павильонах, где построены впечатляющие декорации, в которых будут сниматься интерьерные сцены в квартире героев, базе геологов, а также трюки и "волшебные" эпизоды, которые впоследствии будут доработаны с помощью CG. В CG сценах также будут задействованы животные.

Роль отца-геолога, к которому дети едут через всю страну, в фильме сыграл Владимир Вдовиченков. Зрители как раз сейчас могут смотреть фильм "Батя", где он также сыграл отца, но другого - потом будет интересно сравнить. Что особенно интересно - Чука играет Андрей Андреев, который также играл в "Бате", в дуэта с Вдовиченковым - его сынишку.

В роли Гека - Юра Степанов-младший, мамы - Юлия Снигирь. Также в фильме снимаются Александр Самойленко, Игорь Письменный, Тимофей Трибунцев, Милена Сафронова, Наталья Коляканова и другие.

А вот что рассказывают о съемках создатели картины.

Александр Котт, режиссер:

- "Чук и Гек" написан в непростые годы при непростых обстоятельствах. Взрослые это знают. А дети - нет. Им не нужно это знать. Всему свое время. А рассказ "Чук и Гек", несмотря на обстоятельства, до сих пор остается одним из лучших детских рассказов про семью и Новый год. Мы очень хотим сделать красочный, приключенческий, новогодний фильм, в котором будет много чудес. Фильм о том, что чудо, конечно же, возможно, если ты в него веришь.

У меня тоже есть брат, у меня тоже есть семья и дети. Мне близки и понятны переживания каждого из героев этой истории. Целый месяц я находился далеко от дома, и мои дети тоже хотели ко мне приехать… Старший сын в результате доехал. Мне очень интересно сделать то, что я никогда не делал, а именно - семейное, детское кино. Про детей и для детей. В принципе, эту историю можно переложить на любой исторический фон. Да, сегодня мало кто посылает телеграммы и из любой тайги можно позвонить по мобильному. Но тоска сыновей по отцу, который далеко, никуда не исчезла. Эта история во многом о том, что детям очень нужны родители и ощущение семьи и счастья, которое особенно остро ощущается в детстве и запоминается на всю жизнь.

А делаем мы этот фильм совсем не по детски… Был соблазн снять все в Крыму, с искусственным снегом, но тогда не было бы пара изо рта, и зритель бы нам не поверил. Поэтому мы выбрали условия настоящей лютой зимы, и сейчас, я думаю, зритель поверит и нам, и нашим героям.

Юлия Снигирь, актриса:

- Через год моему сыну будет шесть лет, так что я идеально подгадала и снялась в кино, которое смогу ему показать, а то ему сейчас не очень понятно, куда я все время ухожу. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что экранизировать "Чука и Гека" - это в принципе блестящая идея. Это добрая, эмоциональная, неглупая и захватывающая история про семью. И Саша Котт - идеальный режиссер для такой истории. Снимать ее, конечно, непросто, потому что про этот жанр мало чего понятно. Про маньяков, измены, расставания как-то больше понятно - такого кино много. А детской сказки - мало. Это зимняя история, поэтому мы на съемках все время мерзнем, а я это не люблю. Но все компенсирует фантастической красоты природа - я по таким закоулкам на снегоступах походила! Так что это точно будет очень красивое кино.

Арсен Готлиб, продюсер:

- Мы делаем новогодний фильм. Сказочный, приключенческий, для детей и родителей. Замечательный рассказ Аркадия Петровича Гайдара - лишь преамбула, основа нашей истории. Новые, не описанные в рассказе события, разворачиваются в сказочном лесу, в котором героев ждут и реальные, и волшебные испытания и приключения.