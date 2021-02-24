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24.02.2021 09:21
Рубрика: В мире

Собака британского премьера Джонсона испортила ценные вещи в резиденции

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

Борис Джонсон воззвал "Эй, кто-нибудь!", дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель. Сия очередная выходка "друга человека" обернулась главе правительства в счет с четырехзначными цифрами. А помимо этого неуемный Дилин грыз ножки стульев, а во время важной встречи Джонсона, касающейся вопросов международной политики, справлял нужду прямиком на ковер.

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Восстановление содеянных псом разрушений обошлись премьер-министру в одну тысячу фунтов стерлингов, выложенных из собственного кармана. В Daily Mail появилась заметка, утверждающая, что во время встречи Джонсона со своими коллегами Дилин пролез у премьер-министра под ногами "с какой-то старой книгой в зубах." Свидетель этой картины рассказывал позднее, что премьер-министр закричал : "Ради Бога! Я получу очередной счет за починку! Кто-нибудь, пожалуйста, застрелите этого (дальше следует нецензурное слово) пса! ". Правда, нашелся "адвокат", который попытался загладить инцидент, заверив, что премьер-министр, он же хозяин собаки, на самом деле не пошел бы на столь жестокую меру.

Керри Саймондс, невеста Бориса Джонсона, активистка движения за права животных, в свое время спасла Дилина, которого она нашла в Уэльсе в приюте для бездомных собак и которого стала брать с собой повсюду во время предвыборной кампании 2019 года. Однако и тут не обошлось без неприятностей и собачьих шалостей, пугавших окружение Джонсона.

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