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24.02.2021 16:24
Рубрика: Общество

Соцопрос: названы страны, которые станут сверхдержавами к 2030 году

Текст: Мария Резник

Агентство Gallup International провело опрос в 45 странах мира, в результате которого выяснилось, что большая часть населения Земли считают, что к 2030 году Китай оформит статус сверхдержавы - так ответили 59% респондентов. В частности, наибольшее число опрошенных, согласных с этим суждением, оказалось в Испании (89%), Финляндии (86%) и Колумбии (80%). Жители Индии, наоборот, не верят, что Китай будет сверхдержавой в 2030 году.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Вторую строчку вслед за Китаем занимает США (56%). Граждане Вьетнама (92%), Финляндии (81%) и Кореи (78%) больше всего верят в то, что в 2030 году США сохранят свой статус. Скептически отнеслись к этому мнению жители Турции и Малайзии (61%), Ганы (59%) и Кении (52%).

Россия оказалась на третьем месте (43%). Население Латинской Америки, Ближнего Востока и европейских стран, не входящих в Евросоюз, больше остальных верят в удержание Россией статуса сверхдержавы. В частности, в 2030 году нашу страну видят сверхдержавой жители Сербии (78%), Армении (76%), Киргизии (75%), Колумбии (67%), Эквадора и Северной Македонии (65%).

Сами россияне чуть менее оптимистичны. Треть сограждан, согласно исследованию Gallup считают, что Россия будет одним из основных игроков на международной арене, но 41% не согласны с этим суждением. Но при этом, треть россиян не верят, что США и Китай в 2030 году будут считаться сверхдержавами.

В ходе опроса также выяснилось, что треть респондентов считает, что через десять лет сверхдержавой может стать Япония. Однако 50% участников исследования не согласны с этим утверждением. Особенно ждут повышения международного статуса Японии в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

К восстановлению статуса сверхдержавы Великобританией скептически отнеслись больше половины опрошенных. В частности, именно граждане Европы относятся к числу основных скептиков, когда речь идет о международной роли Великобритании через 10 лет. Противоположного мнения придерживаются на Ближнем Востоке.

Фото: AFP/Mark RALSTON
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Не вошли в число мировых сверхдержав будущего страны Евросоюза. Лишь 32% опрошенных считают это возможным. В основном, это респонденты из Грузии и Вьетнама (по 57%), Колумбии (55%), Малайзии (50%), Азербайджана и Ирака (49%). Скептически настроенных в отношении будущего Евросоюза оказалось 42%.

Менее всего жители Земли верят, что сверхдержавой к 2030 году станет Индия: всего лишь 16% согласны с этим мнением (в частности, некоторые жители самой Индии, Ганы, Италии и Японии). Но большинство граждан Индии твердо убеждены, что их страна должна стать сверхдержавой в 2030 году - так считают 79% опрошенных индийцев.

По словам вице-президента Gallup International Андрея Милехина, понятие сверхдержавы трактуется гражданами различных стран совершенно по-разному, но, тем не менее, тройка лидеров - Китай, США и Россия - сохраняет свои позиции.

Общество Соцсфера Социология

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