"СОЮЗ" расспросил, что такое бизнес честный и не очень

Москвичи знают: стоит погоде ухудшиться, как цены на услуги такси тут же взлетают в два-три раза. Последний раз такое наблюдалось на прошлой неделе, когда в российской столице был мощный снегопад. Агрегаторы перешли на драконовские тарифы: просили с пассажиров до тысячи рублей за километр пути. Но мнения горожан разделились: одни возмутились, полагая, что нельзя зарабатывать на беде, другие искренне убеждены, что это просто бизнес. Наш вопрос читателям: на чем не стыдно зарабатывать?

Юрий Борисов, слесарь, Пермь:

- Мне не стыдно зарабатывать на том, что хорошо умею делать. И по правде, работы так много, что до каких-то стыдных заработков так и не доходит. Размер оплаты зависит от объемов деятельности. Но, конечно, прямо скажу: если бы я был монополистом, то цены бы держал высокие. А почему нет? Размер заработка диктует рынок, а не совесть, по большому счету.

Ольга Герасимович, ответственный секретарь Клецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

- У молодежи сегодня главное в жизни - прибыль и расчет. Нам, ветеранам, это непонятно. Наше поколение иначе воспитано. Мы в первую очередь думаем, как войти в трудное положение других, чем помочь... И организация наша работает на общественных началах. От души, с инициативой, с заботой о людях. К слову, ветераны всегда откликаются на предложения принять участие в городских и районных мероприятиях. Не за деньги, а просто так. Потому что попросили. Низкий им поклон за такую активную жизненную позицию.

Надежда Стаховец, заведующая отделом Столинской районной библиотечной системы:

- Стыдно зарабатывать на чем-то, если человек это своровал у другого: будь-то предмет, услуга или идея - не важно. Совсем другое дело, если сам что-то произвел или придумал. Взять, к примеру, нашу Столинщину, которую прозвали огуречным краем. Во многих семьях тут выращивают огурцы на продажу. Так и мои родители подрабатывали, а я им помогала. И было совсем не стыдно.

Людмила Лыткина, начальник отдела информационно-аналитической работы Национального детского технопарка, Минск:

- Не стыдно зарабатывать деньги своим умом. Я, например, отправляю вопросы на интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" в Беларуси, России и других странах. Уже дважды выигрывала у знатоков!

Дмитрий Немовленко, предприниматель, Новосибирск:

- Зарабатывать на беде, может, и стыдно, но снегопад это разве беда? Это погодные условия, которые для кого-то стали благоприятными. В пандемию, наверное, хорошо заработали производители медицинских масок, но мы ведь их за это не осуждаем. Есть легендарная одесская песня "Щеточки" - поучительный пример из советской истории. В 60-е, при дефиците товаров народного потребления, власти разрешили при колхозах создавать артели, где эти товары - в том числе щетки - и делали. И продавали, как хозрасчетные организации. Кое-кто из советских людей сказал бы - стыдно, а народ зарабатывал, и про него складывали песни.

Владимир Олейников, член правления Союза предпринимателей Североморска:

- Поднимать цены на услуги такси в два-три раза после снегопадов, конечно, не годится. Допустимо было бы увеличить их на 15-20 процентов. Самым главным для предпринимателя, на мой взгляд, должен быть такой принцип: если не хочешь потерять бизнес, не ставь свою выгоду выше интересов общества, потребности которого твой бизнес удовлетворяет.

Екатерина Громова, переводчик, Волгоград:

- Стыдно зарабатывать на людской слабости к чему-либо или кому-либо. На человеческой глупости и неразвитости. Например, азартные игры. А не стыдно делиться своими знаниями за деньги. Если ты дипломированный специалист, то можешь вести уроки. Только знание должно быть реальным. Познания в настоящей науке, а не в астрологии какой-нибудь.