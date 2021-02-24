Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета

Алекс Гарсия, один из продюсеров предстоящего кайдзю-кроссовера "Годзилла против Конга", сообщил ряд деталей сюжета картины. И пару иных нюансов. Часть которых своим благодарным читателям выложил автор издания Collider, посетивший съемочную площадку эпика. И самодовольно отметил при этом, что знает гораздо больше, чем готов рассказать. Хотя и то, что сообщено, достаточно познавательно.

А именно:

- действие разворачивается через пять лет событий ленты 2019-го "Годзилла 2: Король монстров";

- Годзилле удалось вернуть себе лидерство на вершине пищевой цепочки гигантских чудовищ, воцарившись в статусе Высшего Хищника, но далее где-то он дал, возможно, промашку, на что обращает внимание Мэдисон (ее сыграла Милли Бобби Браун);

- противостояние Годзиллы и Кинг Конга стало возможным благодаря тому, что чудовищного примата попытались извлечь с Острова Черепа;

- у организации "Монарх" появился темный и злой антипод - очень нехорошая корпорация "Апекс";

- произошедшее на Острове Черепа (нашествие выползших из недр Полой Земли черепозавров) - прелюдия к тем бедствиям, которые могут обрушиться на наш мир;

- как обычно это бывает в данной линейке, ни Конг, ни Годзилла по своей сути не являются добром или злом - "они просто сражаются за то, что является для них мотиватором".

Также авторы пояснили, когда Кинг-Конг успел вымахать до столь несуразных размеров: действие кроссовера происходит через сорок лет после событий "Острова" - за это время примат-де успел "подкачаться" и закалиться в сражениях.

При этом, по словам создателей, вдохновение они черпали в таких картинах, как "Годзилла против Мотры", "Годзилла против Разрушителя", "Годзилла: Возрождение", а также фильмах "Война миров" Спилберга и "Чужой: Воскрешение".

Российская премьера "Годзиллы против Конга" состоится 25 марта.