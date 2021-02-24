"Спартак" отзаявил Педро Рошу после перехода Промеса

Московский "Спартак" исключил из заявки команды на матчи чемпионата страны Педро Рошу. Информация об этом появилась на официальном сайте российской Премьер-лиги (РПЛ).

Рошу вывели из состава практически сразу после возвращения в стан "красно-белых" Квинси Промеса. Футболист сборной Нидерландов сегодня прибыл в расположение бывшего клуба, прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом сроком на 3,5 года.

Что касается Роши, то он только недавно вернулся в "Спартак" после аренды во "Фламенго". С момента перехода в стан российского клуба бразилец дважды временно покидал команду: он уходил в аренду в "Крузейро" (апрель-декабрь 2019), а затем во "Фламенго".