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Рубрика: Спорт

Знарок еще повоюет

"Спартак" взял последнюю путевку в плей-офф КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
В континентальной хоккейной лиге определились все участники плей-офф сезона 2020/2021. Последняя путевка разыгрывалась в Западной конференции и досталась московскому "Спартаку". Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина на Западе себе гарантировали ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Мск), "Локомотив" (Ярославль), "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия), "Динамо" (Минск) и "Северсталь" (Череповец).
Сергей Широков (No 52), набрав четыре очка, внес решающий вклад в победу "Спартака" над "Сочи". Фото: Александр Щербак / ТАСС Сергей Широков (No 52), набрав четыре очка, внес решающий вклад в победу "Спартака" над "Сочи". Фото: Александр Щербак / ТАСС
Сергей Широков (No 52), набрав четыре очка, внес решающий вклад в победу "Спартака" над "Сочи". Фото: Александр Щербак / ТАСС

За последнее место в зоне плей-офф "Спартак" бился с "Витязем". В какой-то момент непопадание команды Олега Знарка в стадию матчей навылет выглядело вполне реальным, но "красно-белым" все же удалось мобилизоваться. Помогло возвращение в строй лидеров и более легкий календарь. Из последних пяти матчей "Спартак" выиграл четыре, в том числе и у казанского "Ак Барса". А путевку в плей-офф москвичам принесла крупная победа над "Сочи" - 6:1. Решающим вкладом стали 4 (2 гола+2 передачи) очка 34-летнего ветерана Сергея Широкова.

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- У нас уже давно нет права на ошибку, каждая игра важная, каждая - как последняя. Будем продолжать в том же духе, - отметил сам хоккеист.

Самой по себе победы над "Сочи" спартаковцам для выхода в плей-офф было недостаточно. Требовалась еще осечка "Витязя", гостившего у "Йокерита". И она случилась: подмосковная команда вела 2:1, но из-за собственных ошибок потерпела поражение. Интересно, что "Спартаку" и "Витязю" еще предстоит очная встреча в заключительном матче регулярного чемпионата, но турнирного значения она иметь не будет.

Состав пар в плей-офф предсказать пока невозможно, но на Западе три команды уже не сдвинутся с занимаемых ими мест. Речь идет о ЦСКА (1), СКА (2) и "Йокерите" (5). А вот на Востоке в этом плане все более туманно. Только "Ак Барс" гарантированно закончит "регулярку" на первом месте. В каком порядке закончат гладкий чемпионат остальные, решится в ближайшие два дня. Напомним, помимо казанцев в Восточной конференции в плей-офф пробились "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан), "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Торпедо" (Нижний Новгород).

Между тем

Московское "Динамо" задачу попадание в розыгрыш Кубка Гагарина решило давно, но сбавлять темп совершенно не собирается. Из последних 11 матчей "бело-голубые" взяли 10. То же самое можно сказать об одном из лидеров команды, чехе российского происхождения Дмитрии Яшкине. Накануне в матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (6:0) форвард забросил уже 37-ю шайбу в "регулярке" и таким образом повторил клубный снайперский рекорд, который в сезоне 1970/1971 установил легендарный Александр Мальцев.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)

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