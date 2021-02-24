Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Египте

Новости

Исследование: Очкарики в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 16:42
Путин указал провести в Петербурге конференцию глав прокуратур Европы 16:35
Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов 16:35
ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки 16:31
Памфилова сообщила о сокращении в РФ числа партий за два года в два раза 16:26
В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет 16:22
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 16:20
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса 16:19
"Яндекс" ответил на претензии ФАС 16:14
После танцев тиктокера у Мамаева кургана возбудили дело 16:14
Мошенник выманил 6,5 млн рублей через фейковые интернет-магазины 16:12
Урбанист объяснил лидерство Краснодара в рейтинге комфортных городов 16:09
Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки" 15:58
В Курганской области сельским учителям предложили по миллиону 15:51
Эксперт рассказал о возможности поездок в Грузию для россиян 15:38
Чешские авиалинии заявили об увольнении всех сотрудников 15:36
В "Спартаке" намекнули на скорое возвращение Промеса 15:31
Урбанист объяснил "взлет" Москвы в рейтинге комфортных городов 15:27
Путин заявил о готовности России к провокациям 15:20
Почта России и Минкультуры поддержат подписку на газеты и журналы 15:14
У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 15:13
Роспотребнадзор назвал факторы появления третьей волны COVID-19 15:01
В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 16:09
Рубрика: Общество

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Египте

Текст: Ирина Невинная
Египет стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", сообщили 24 февраля в РФПИ.

Примечательно, что речь идет о самой населенной стране на Ближнем Востоке, - в Египте проживает более 100 миллионов человек. Регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) осуществило управление Египта по лекарствам.

Швецию заинтересовала вакцина "Спутник V"

Таким образом, "Спутник V" уже входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами - наша вакцина зарегистрирована уже в 35 странах.

"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата. "Спутник V" одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса", - прокомментировал событие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Общество Здоровье Экономика ВЭД Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"