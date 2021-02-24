Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Египте

Египет стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", сообщили 24 февраля в РФПИ.

Примечательно, что речь идет о самой населенной стране на Ближнем Востоке, - в Египте проживает более 100 миллионов человек. Регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) осуществило управление Египта по лекарствам.

Таким образом, "Спутник V" уже входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами - наша вакцина зарегистрирована уже в 35 странах.

"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата. "Спутник V" одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса", - прокомментировал событие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.