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Рубрика: В мире

Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков

Два подростка скончались, еще двое получили ранения в результате столкновений между двумя враждующими бандами в департаменте Эсон в пригороде Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Фото: EPA-EFE/Toni Albir
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"В ночь на вторник, 23 февраля, в коммуне Сен-Шерон скончалась 14-летняя школьница. В ходе столкновений она получила ножевое ранение. В том же департаменте, но в соседней коммуне Буси-Сен-Антуан скончался также 14-летний подросток в результате новой стычки двух банд, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Еще два подростка - 13 и 16 лет - получили ранения".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен сообщил об усилении групп правопорядка, которые направлены в места, где произошли столкновения. В Эсон направлены около сотни полицейских, около шестидесяти в Дурдан и около сорока в Буси-Сен-Антуан.

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