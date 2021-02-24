Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка

Национальная стрелковая ассоциация (NRA), один из главных спонсоров предвыборной компании бывшего президента США Дональда Трампа, подала иск против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, обвинив ее в "стремлении уничтожить группу по защите прав на оружие".

Ассоциация, являвшаяся одним из главных лоббистов в США, обвинила Джеймс в использовании своих полномочий для проведения "злонамеренной кампании возмездия", сообщает Reuters. "Джеймс начала расследование и эту акцию против NRA с единственной целью - уничтожить политического врага", - говорится в заявлении ассоциации. В документе уточняется, что "избирательное исполнение" демократами государственных некоммерческих законов нарушило конституционные права NRA на свободу слова и справедливую защиту. Ассоциация также добивается аннулирования иска Джеймс, обвиняя ее в том, что она не начала аналогичное расследование в отношении других некоммерческих организаций Нью-Йорка.

В августе 2020 года Летиция Джеймс подала иск в суд с требованием распустить Национальную стрелковую ассоциацию, утверждая, что ее руководители использовали организацию в качестве своей "личной копилки" и незаконно перенаправили на свои нужды миллионы долларов из ее расходов, предназначавшихся на благотворительные нужды. В иске утверждалось, что с мая 2015 года по апрель 2019 года NRA потратила более миллиона долларов на частные перелеты ее руководства, при этом данные расходы не были санкционированы правлением ассоциации. В иске также говорилось о том, что руководители NRA перенаправили средства на оплату семейных поездок на Багамы и аренду частных самолетов, что способствовало сокращению баланса организации на 64 миллиона долларов за три года, и превращению профицита бюджета в его дефицит.

В 2016 году ассоциация стала главным спонсором предвыборной кампании Трампа, выделив на нее около 35 миллионов долларов. В январе ассоциация объявила, что подает заявление о банкротстве и будет реорганизована в Техасе. Слушание по иску Джеймс назначено на 29 марта.