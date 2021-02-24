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24.02.2021 03:38
Рубрика: Экономика

Суда для хранения сжиженного природного газа получат льготы

Текст: Владислав Куликов, Сергей Тихонов
Суда под российским флагом, используемые для перевалки и хранения сжиженного природного газа (СПГ), получат льготы на уплату НДС. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ" согласован в правительстве.
Газовоз на Сахалине. Фото: Максим Федоров/ТАСС Газовоз на Сахалине. Фото: Максим Федоров/ТАСС
Газовоз на Сахалине. Фото: Максим Федоров/ТАСС

Судам, используемым для перевалки и хранения СПГ, будет предоставлена возможность регистрации в Российском международном реестре судов (РМРС) по аналогии с плавучими накопителями нефти ‎и нефтепродуктов. Оплата услуг этих судов облагается нулевой ставкой НДС при условии дальнейшего экспорта продукции.

Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при отсутствии экономической заинтересованности ходить под российским флагом, судовладельцы плавучих хранилищ газа могут зарегистрировать такие суда в других государствах. И в этом случае на них будет распространяться законодательство страны, под флагом которой зарегистрировано судно. Российские бюджеты различных уровней не будут из-за этого получать доходов, а российские моряки особых прав по трудоустройству на такие суда. Предлагаемые изменения позволят собственникам плавучих газовых хранилищ после регистрации в РМРС воспользоваться таможенными и налоговыми льготами. В документе отмечено, что правовой режим, позволяющий избежать лишних затрат особенно важен в условиях высокой конкуренции на рынке СПГ. Без него невозможно увеличение и удержание Россией значительной доли на мировом рынке СПГ.

Сейчас плавучих хранилищ газа под российским флагом просто нет. А учитывая растущие отечественные мощности производства СПГ, возникновение потребности в подобных судах не вызывает сомнений.

"При выходе на полную мощность проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" перевозки сжиженного природного газа составят ориентировочно 43 миллиона тонн, которые планируется переваливать по большей части с использованием уникальных плавучих хранилищ газа", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что подготовленный законопроект создает условия для того, чтобы подобные хранилища регистрировались под российским флагом. Для этого судовладельцы получат налоговые льготы и преференции. В свою очередь, регистрация подобных плавучих баз под российским флагом позволит распространить на экипажи судов социальные гарантии российского трудового законодательства, пояснил Владимир Груздев.

Законопроектом также предусматриваются изменения в ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании РФ", по которым к судам для хранения и перевалки СПГ не будут применяться пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения членам экипажа судов, зарегистрированных в РМРС. Это будет способствовать сохранению средств федерального бюджета и не затронет права застрахованных лиц (работников).

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